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    El País Negocios Finanzas

    Así abre la cotización del dólar hoy viernes 13 de noviembre de 2026 en pesos uruguayos

    La moneda estadounidense en su valor interbancario tuvo un promedio de operaciones a $ 40,589 previo a este 13 de noviembre de 2026. Mirá a cuánto abre hoy el dólar pizarra y el eBROU.

    El País
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    13/11/2026, 06:00
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    Billetes de dólares estadounidenses sobre unos de pesos uruguayos.
    Billetes de dólares estadounidenses sobre unos de pesos uruguayos.
    Foto: Estefanía Leal

    La cotización del dólar en pesos uruguayos comienza este viernes 13 de noviembre de 2026 con un valor de $ 40,589 para el dólar interbancario, indica la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).

    A la compra, el dólar pizarra está en $ 39,40 y a la venta, a $ 41,80, según informó el Banco República (BROU) al cierre del jueves.

    Al cierre de mercados, el dólar pizarra se mantuvo al alza frente al peso, con una variación de 0,254% en la compra y de 0,240% en la venta.

    Por otro lado, el dólar eBROU, la cotización preferencial del BROU, figura en $ 39,90 a la compra y $ 41,30 a la venta.

    Los valores cambiarán alrededor del mediodía, cuando abra el mercado cambiario de este viernes.

    Mercado cambiario: cotización del dólar en Uruguay, rendimiento mensual y evolución en la región

    Evolución del dólar en Uruguay

    El año 2025 fue el del debilitamiento del dólar a nivel mundial (es la peor caída desde 2017 para la moneda estadounidense) y Uruguay no fue la excepción. De hecho, en el mercado local la moneda estadounidense cayó 11,4% en 2025 “punta a punta” (al comparar el valor del último día de 2025 con el del fin de 2024) hasta quedar en un “piso” de $ 39.

    Las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump de imponer aranceles a la importación a varios países en el mundo fue uno de los factores que debilitó al dólar. A eso se sumó que la Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) inició un ciclo de bajas en la tasa de interés de referencia (“el precio del dinero”) que también impulsó al billete verde hacia abajo.

    En 2024, la moneda estadounidense había aumentado 12,93% “punta a punta”. Sin embargo, en 2025, la cotización del dólar interbancario en Uruguay, cayó $ 5,03 respecto al último día hábil de 2024.

    Los factores que pueden influir en la cotización del dólar son los siguientes:

    Política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es quien imprime los dólares que circulan en el mundo
    Política monetaria del BCU: las disposiciones sobre tasas de interés y medidas para manejar la inflación pueden afectar la demanda y oferta de pesos uruguayos
    Evolución de los mercados internacionales: eventos geopolíticos, oscilaciones en los precios de commodities y cambios en las políticas económicas de otros países pueden condicionar en la cotización del dólar
    Indicadores económicos locales: el crecimiento económico, el nivel de inversión extranjera y el desempeño del sector exportador son algunos de los factores internos que pueden impactar en la cotización del dólar en Uruguay

    Dólares estadounidenses.
    Dólares estadounidenses.
    Foto: Pixabay.

    ¿Es recomendable el cambio a dólares?

    Hay que tener en cuenta que la moneda que usamos habitualmente para realizar gastos es el peso uruguayo (más allá que algunos productos o servicios se comercian en dólares). Por tanto, lo recomendable es utilizar la moneda en la que se va a gastar.

    En cualquier caso, para protegerse de la suba de precios, lo más recomendable es ahorrar en Unidades Indexadas (UI) ya que evolucionan según la inflación. Hay diferentes opciones para ahorrar/invertir en UI.

    Recomendaciones para inversores

    Diversificar carteras: invertir en una variedad de activos, puede ayudar a mitigar el riesgo asociado a la volatilidad de las monedas
    Estar informado: mantenerse al tanto de las noticias económicas y políticas tanto a nivel local como internacional puede proveer información valiosa para tomar decisiones de inversión
    Consultar a expertos: para obtener asesoramiento personalizado, es recomendable buscar la opinión de asesores financieros regulados
    Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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