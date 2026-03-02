Así abre la cotización del dólar hoy lunes 2 de marzo de 2026 en pesos uruguayos

La cotización del dólar en pesos uruguayos comienza este lunes 2 de marzo de 2026 con un valor de $ 38,41 para el dólar interbancario, indica la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).

A la compra, el dólar pizarra está en $ 37,15 y a la venta, a $ 39,65, según informó el Banco República (BROU) al cierre del viernes.

Al cierre de mercados, el dólar pizarra mostró una variación a la baja del 0,27% en su cotización de compra, mientras que la venta se mantuvo estable, sin variación.

Por otro lado, el dólar eBROU, la cotización preferencial del BROU, figura en $ 37,65 a la compra y $ 39,15 a la venta.

Los valores cambiarán alrededor del mediodía, cuando abra el mercado cambiario de este lunes.

Evolución del dólar en Uruguay

En el año 2024, el dólar tuvo un repunte de 12,93% con respecto al peso uruguayo. Esto cortó una racha de dos años consecutivos en los que, "punta a punta", el dólar se había depreciado frente a la moneda uruguaya (2,62% en 2023 y 10,35% en 2022).

Esto se explicó por diferentes aspectos económicos, tanto internos como externos. Entre estos factores, resaltan la política monetaria que llevó adelante la Reserva Federal de Estados Unidos con tasas de interés ultra bajas ante la pandemia de covid-19, que luego comenzó a subir para combatir la inflación y luego volvió a bajar en los últimos meses de 2024.

Al mismo tiempo, el Banco Central del Uruguay (BCU) mantuvo tasas de interés altas para combatir la inflación y defender la moneda nacional y recién las empezó a bajar sobre el segundo semestre de 2023.

Los factores que pueden influir en la cotización del dólar son los siguientes:

Política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos , que es quien imprime los dólares que circulan en el mundo

, que es quien imprime los dólares que circulan en el mundo Política monetaria del BCU : las disposiciones sobre tasas de interés y medidas para manejar la inflación pueden afectar la demanda y oferta de pesos uruguayos

: las disposiciones sobre tasas de interés y medidas para manejar la inflación pueden afectar la demanda y oferta de pesos uruguayos Evolución de los mercados internacionales : eventos geopolíticos, oscilaciones en los precios de commodities y cambios en las políticas económicas de otros países pueden condicionar en la cotización del dólar

: eventos geopolíticos, oscilaciones en los precios de y cambios en las políticas económicas de otros países pueden condicionar en la cotización del dólar Indicadores económicos locales: el crecimiento económico, el nivel de inversión extranjera y el desempeño del sector exportador son algunos de los factores internos que pueden impactar en la cotización del dólar en Uruguay

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Pixabay.

¿Es recomendable el cambio a dólares?

Hay que tener en cuenta que la moneda que usamos habitualmente para realizar gastos es el peso uruguayo (más allá que algunos productos o servicios se comercian en dólares). Por tanto, lo recomendable es utilizar la moneda en la que se va a gastar. En cualquier caso, para protegerse de la suba de precios, lo más recomendable es ahorrar en Unidades Indexadas (UI) ya que evolucionan según la inflación. Hay diferentes opciones para ahorrar/invertir en UI.

Recomendaciones para inversores

Diversificar carteras : invertir en una variedad de activos, puede ayudar a mitigar el riesgo asociado a la volatilidad de las monedas

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Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.