Construyeron en Uruguay instalaciones de una empresa que fabrica vehículos espaciales: fecha de inauguración

La empresa Epic Aerospace, especializada en la fabricación, ensamblaje y ensayos de vehículos espaciales, inaugurará sus nuevas instalaciones en Uruguay el jueves 27 de agosto de 2026.

El evento se realizará en Zonamerica y contará con la asistencia del presidente de la República, Yamandú Orsi. La compañía promete traer al país una infraestructura única para la región.

Abrirán en Uruguay instalaciones de una empresa de la industria aeroespacial

Epic Aerospace, fundada por el ingeniero argentino Ignacio Belieres, se describe como una joven startup estadounidense dedicada a colocar pequeños satélites, sin motores ni combustible, en sus órbitas exactas.

La instalación que se inaugurará el 27 de agosto, a las 10:00 horas, contará con un agitador electrodinámico de 300 kN, capaz de practicar ensayos con satélites de hasta 2.500 kg. Es el primero de esa escala realizado por una compañía privada en América Latina, y según la empresa aeroespacial, es comparables a los que se usan en las agencias espaciales de Brasil y Argentina.

Órbita geoestacionaria. Foto: Canva.

El encuentro también incluirá la presentación de CHIMERA GEO 2, un vehículo de transferencia orbital diseñado para cumplir un papel clave en áreas como las comunicaciones, la meteorología y otras aplicaciones estratégicas. Su desarrollo podría convertir a Uruguay en el primer país latinoamericano en contar con capacidad privada para llegar a la órbita geoestacionaria a partir de una misión iniciada en la órbita terrestre baja.

La misión que puso a prueba la tecnología de Epic

En enero de 2023, Epic Aerospace lanzó a la órbita el remolcador de nanosatélites CHIMERA LEO 1, la primera de una serie de misiones de demostración de una nave espacial para órbita terrestre baja, desarrollada para perfeccionar y validar todas las tecnologías necesarias para futuras misiones comerciales.

CHIMERA LEO 1, fabricado por Epic Aerospace. Foto: Epic Aerospace.

La nave fue lanzada con éxito a la órbita a bordo de la misión Transporter 6, y según la empresa, eso permitió alcanzar numerosos hitos tecnológicos, como la construcción, calificación y puesta en órbita de una estructura de gran tamaño.