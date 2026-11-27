Una ráfaga de disparos y momentos de terror se registraron la mañana de este viernes en la Costa Verde, una zona ubicada en Callao, Perú. Al menos diez disparos fueron reportados durante el violento asalto perpetrado por un grupo de delincuentes armados que interceptó una camioneta y abrió fuego para robar las pertenencias de sus ocupantes.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 6:30 a. m., cuando las víctimas se dirigían al aeropuerto Jorge Chávez. Según las imágenes difundidas por medios de comunicación y redes sociales, varios sujetos encapuchados utilizaron otros vehículos para bloquear el paso de la unidad y evitar que pudiera escapar.

Olger Benavides, jefe policial de Callao, informó que la principal hipótesis de investigación es un asalto y robo. Además, señaló que las evidencias apuntan a que las víctimas habrían sido seguidas antes de la emboscada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los registros de testigos muestran la violencia con la que actuó el grupo criminal. Los sujetos, provistos de armas de fuego y con los rostros cubiertos, rodearon la camioneta negra y dispararon repetidamente contra su estructura y sus ventanas.

Delincuentes a bordo de tres vehículos interceptaron a dos camionetas en la subida Santa Rosa, en La Perla (Callao), antes de las 6:00 a. m. Casi cinco sujetos armados descendieron para robar un cargamento que, según versiones preliminares, serían lingotes de oro. Foto: Joseph Ángeles/El Comercio(GDA).

Qué muestran los videos y qué se sabe sobre los disparos

Según el medio Panamericana, durante el ataque se escucharon entre 12 y 15 detonaciones en una primera revisión de las imágenes. Sin embargo, reportes posteriores de ATV señalaron que se habrían registrado más de 25 disparos y que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.

De acuerdo con las primeras investigaciones, alrededor de diez delincuentes habrían participado en el atraco, utilizando tres camionetas y otros vehículos para cerrar el paso de las víctimas y facilitar su huida.

Delincuentes a bordo de tres vehículos interceptaron una camioneta. Foto: Joseph Ángeles/El Comercio(GDA).

El robo de pertenencias, el estado de las víctimas y las joyas en investigación

El conductor fue reducido y colocado sobre el pavimento, mientras que la pasajera que viajaba en la parte posterior también fue obligada a descender. Los delincuentes consiguieron abrir las puertas y sustrajeron maletas, bolsos y otros paquetes del interior.

Benavides dijo que dos personas resultaron heridas durante el asalto: un hombre de nacionalidad india y una mujer peruana. Ambos se encontraban fuera de peligro, según la información proporcionada inicialmente por la autoridad policial.

Las víctimas se dirigían al aeropuerto cuando fueron interceptadas por los delincuentes. Durante la actualización del caso, el jefe policial precisó que el conductor recibió heridas y era atendido en una clínica local.

El contenido exacto de los demás equipajes sustraídos todavía debía ser determinado por los investigadores; sin embargo, según algunos reportes periodísticos, los asaltantes habrían arrebatado joyas de oro durante el ataque, pero esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por la Policía.

Un hombre de nacionalidad india y una mujer peruana resultaron heridos. Foto: Joseph Ángeles/El Comercio (GDA).

Con información de El Comercio/GDA