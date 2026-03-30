Una ballena jorobada varada en la costa de Alemania lucha por su vida: expertos esperan que logre nadar sola

La ballena jorobada que quedó varada dos veces en la cosa alemana del Báltico y que, tras liberarse por sus propios medios, no ha sido capaz de llegar a aguas profundas rumbo al mar del Norte, se enfrenta este lunes a un "día decisivo", afirmó el oceanógrafo Burkard Baschek, director del Museo Alemán del Mar.

En una rueda de prensa, el experto dijo no querer hablar de "último intento desesperado", al albergar todavía la confianza de que el animal conseguirá liberarse de su situación, pero sí declaró que "hoy será un día decisivo".

Expertos y autoridades tomaron el domingo la decisión consensuada de "dejar en paz" al debilitado animal, con la esperanza de que recuperara fuerzas suficientes para emprender por sí sola el camino hacia el mar del Norte, ya que no estaba varada y podría haber nadado libremente.

Después de la bajada el domingo del nivel del agua, que sabían que complicaría la situación del cetáceo, "esta tarde se presenta otra oportunidad" en la que el nivel del agua volverá a subir unos 30 centímetros y la ballena volverá a ser empujada hacia arriba, indicó Baschek, quien subrayó que "eso es mejor que cualquier operación de rescate".

¿Cómo se encuentra la ballena jorobada varada en el Báltico?

Agregó que la ballena se encuentra en "muy mal estado físico", muestra una vitalidad claramente menor y ya desde el domingo no emite sonidos, pero que harán un intento por "animar" al animal a moverse por sí mismo.

Expresó su esperanza de que la ballena logre reunir fuerzas suficientes para llegar a aguas profundas, pero si no lo consigue, habrá que volver a abordar la situación esta misma noche y discutir otras opciones, avanzó.

"Pero aún no hemos llegado a ese punto. Todavía nos queda la tarde por delante", dijo esperanzado.

El ministro de Medioambiente del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, precisó que la frecuencia respiratoria del cetáceo se ha reducido notablemente, al respirar solo una vez cada cuatro o cinco minutos, "y sus llamadas también se han vuelto mucho más débiles", todo ello indicios de que su estado ha empeorado, dijo.

El biólogo marino Robert Marc Lehmann examina una ballena jorobada varada en las aguas del Mar Báltico Foto: SELIM SUDHEIMER/EFE

"Lo estamos intentando todo, absolutamente todo, para ayudar a la ballena y darle realmente todas las posibilidades de recuperarse y, ojalá, si aprovecha la oportunidad, llegar de verdad a aguas abiertas", aseguró, y recordó que el animal lleva en la costa alemana del Báltico desde el 3 de marzo pasado.

La ballena logró liberarse por primera vez por su propios medios en la noche del jueves al viernes, después de que equipos de rescate excavaron con una draga un canal en el banco de arena en el que llevaba atrapada desde el lunes de la semana pasada en la bahía de la ciudad alemana de Lübeck, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

No obstante, el cetáceo volvió a quedar varado en la bahía de Wismar, en Mecklemburgo-Antepomerania, y logró liberarse de nuevo por si misma, pero no ha llegado a abandonar la costa.

EFE