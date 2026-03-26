Solo quedan 600 en el mundo: la llegada de Banyu a Berlín renueva la esperanza para el tigre de Sumatra

El zoo de Berlín, Alemania, inauguró este jueves 26 de marzo un nuevo recinto para tigres y presentó a Banyu, un joven tigre de Sumatra trasladado desde Suecia, que se integrará al programa europeo de cría para la conservación junto a la hembra Luise. El moderno hábitat busca mejorar las condiciones de la especie, considerada en peligro crítico de extinción, y reforzar los esfuerzos internacionales para evitar su desaparición.

El nuevo espacio del zoo de Berlín cuenta con una superficie de unos 1.500 metros cuadrados e incorpora elementos diseñados para estimular el comportamiento natural de los animales, como estanques, un curso de agua, una pequeña cascada, áreas de descanso climatizadas y árboles para rascar y trepar.

Banyu nació el 3 de junio de 2023 en el zoo Parken, en la ciudad sueca de Eskilstuna, como parte de una camada de cuatro cachorros. Su traslado a Alemania fue recomendado por el Programa Europeo de Cría para la Conservación (EEP), con el objetivo de emparejarlo con Luise, una hembra de tres años nacida en Berlín.

Programa de cría en el zoo Berlín

Tigre de Sumatra Foto: AFP

El director del zoológico, Andreas Knieriem, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la supervivencia de la especie. "Los programas de cría de conservación coordinados a nivel internacional son la última esperanza para el tigre de Sumatra", afirmó.

Knieriem recordó además que en el parque nacieron más de 150 cachorros de esta especie en los últimos 70 años, y subrayó que la llegada de Banyu abre nuevas perspectivas para el programa. "Con Banyu, el programa de cría de conservación de los tigres de Sumatra en el zoológico de Berlín adquiere nuevas perspectivas", sostuvo.

Conservación del tigre de Sumatra en peligro crítico

El tigre de Sumatra es el gran felino más amenazado del planeta. En su hábitat natural, la isla indonesia de Sumatra, quedan actualmente entre 400 y 600 ejemplares. La especie enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat, la caza ilegal, la disminución de presas, el cambio climático, enfermedades y la inestabilidad política.

En este contexto, el director del zoo remarcó la responsabilidad de las instituciones a nivel global: "Precisamente para especies altamente amenazadas, es decisivo que los parques zoológicos de todo el mundo se conecten en red y asuman la responsabilidad por la pérdida de biodiversidad provocada por nosotros, los seres humanos".

Tigre de Sumatra en Berlín Foto: AFP

El nuevo recinto, inaugurado oficialmente este jueves, implicó una inversión total de unos 7,6 millones de euros. De ese monto, 3,7 millones fueron aportados por el propio zoológico y los restantes 3,9 millones por la ciudad-estado de Berlín, en una apuesta conjunta por la conservación de especies en riesgo de extinción.

La incorporación de Banyu y la apertura de este espacio reflejan la estrategia del zoológico berlinés de combinar exhibición y preservación, con foco en especies amenazadas. La cooperación internacional, a través de programas como el EEP, se consolida como una herramienta clave para sostener poblaciones viables fuera de su entorno natural.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.