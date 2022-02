Ucrania opone feroz resistencia a la fuerza rusa: soldados y civiles armados luchan para frenar ataques

the new york times, afp

Las Fuerzas Armadas de Ucrania, pese a estar superadas en número de soldados y en armamento, libran feroces combates a corta distancia contra las tropas de Rusia que invadieron el país el jueves, en la capital Kiev y en otras dos ciudades, Kharkov, en el noreste y Kherson, en el sur. Los enfrentamientos se producen en las calles de esas urbes, en las que se pelea metro a metro por el control de las mismas que hasta ahora continúan en manos de los militares ucranianos.

Los soldados ucranianos buscaron frenar el avance de las tropas rusas hacia la capital al volar puentes y establecer puestos de control armados. Explosiones e intensos tiroteos se escucharon a lo largo de Kiev, incluyendo su corazón, la Plaza Maidan, donde las protestas populares produjeron la caída del gobierno promoscovita en 2014.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que hizo varias apariciones por video y personalmente en las calles de Kiev, afirmó que sus Fuerzas Armadas, ayudadas por civiles armados con rifles y bombas incendiarias, habían “resistido y repelido con éxito los ataques del enemigo en diferentes zonas del país. “Los combates continúan en muchas ciudades y distritos de nuestra nación, pero sabemos lo que estamos protegiendo: nuestro país, nuestras tierras y el futuro de nuestros niños”, sostuvo. “Kiev y otras ciudades clave siguen bajo control de nuestro Ejército. Los ocupantes querían bloquear el centro de nuestro país y poner allí a sus títeres, como hicieron en Donetsk. Quebramos su plan”.

Amplían ofensiva.

Después del fracaso de tomar Kiev, donde rige un toque de queda total, el gobierno ruso ordenó ayer sábado ampliar la ofensiva contra Ucrania. En el tercer día de la invasión ordenada el jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los habitantes de Kiev viven al ritmo de las sirenas y corren a los refugios para ponerse al abrigo de las explosiones.



El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, decretó un toque de queda total que rige desde ayer, a las 14:00 horas de Uruguay y hasta las 5.00 horas de mañana lunes. Klitschko advirtió que “todo civil que se encuentre en las calles durante ese período será considerado miembro de los grupos de sabotaje y reconocimiento del enemigo”.

Vladimir Putin. Foto: AFP

Asimismo, el alcalde informó que el servicio de subterráneo fue suspendido para que las estaciones sirvan de refugios. En Kiev y otros centros urbanos, los habitantes se congregaron en los refugios contra bombardeos, hicieron largas colas en los cajeros automáticos y compraron artículos de primera necesidad, mientras sonaban las alarmas que anunciaban nuevos bombardeos.



El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el Ejército tomó “el control total de la ciudad de Melitópol”, en el sur de Ucrania, cerca de Crimea, la península anexada por Moscú en 2014, según el portavoz ministerial, Igor Konashenkov.



A su vez, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, intentó asegurar que “la ofensiva marcha de acuerdo con lo previsto en el plan de operaciones”. Argumentó que la campaña militar tuvo una pausa con la finalidad de permitir que el gobierno de Ucrania considerara negociaciones de paz, pero los periodistas de The New York Times destacados en Kiev escucharon bombardeos sostenidos a lo largo de la noche.

Blanco civil.

Ayer sábado, en horas de la mañana, un misil lanzado por las Fuerzas Armadas rusas hizo impacto en un complejo de apartamentos en el extremo suroeste de Kiev, causando heridas a seis personas, indicaron los servicios de emergencia ucranianos. Las autoridades rusas, que afirman hacer ataques de precisión para evitar bajas civiles, se abstuvieron de hacer comentarios sobre el ataque al edificio.



Mientras, el Pentágono, a través de un alto funcionario, indicó ayer sábado que la mayoría de los 150.000 soldados que Rusia desplegó en la frontera con Ucrania, en las semanas previas al ataque, “están con creciente frustración por su falta de impulso, debido a la dura resistencia ucraniana, sobre todo en el norte”. Asimismo, dijo que Rusia ya tiene en el interior de Ucrania a más del 50% de las tropas que había concentrado en la frontera.

Miembros del servicio ucraniano recogen proyectiles sin estallar después de un enfrentamiento con rusos en Kiev. Foto: AFP.

Pese a su poder de combate, las tropas rusas todavía no controlan ninguna ciudad, dijo el jerarca estadounidense, pese a que buscan cercar Kiev y otros centros urbanos grandes. Asimismo, la Fuerza Aérea rusa tampoco controla totalmente el espacio aéreo ucraniano, porque aviones de combate y la defensa antiaérea de Ucrania siguen enfrentándolos. De cualquier manera, el ataque ruso por tierra, mar y aire sigue fluido y la mayoría de los analistas occidentales espera que las fuerzas ucranianas cedan anteunas Fuerzas Armadas mucho más numerosas y con armas de avanzada tecnología en los próximos días. El Ministerio de Defensa del Reino Unido coincidió con la evaluación del Pentágono, que estimó que “el avance ruso se enlenteció de manera temporaria como consecuencia de dificultades logísticas agudas y fuerte resistencia ucraniana”. Agregó que “los choques en Kiev probablemente han involucrado “a un número limitado de comando de sabotaje rusos” y recordó que el gran objetivo de Rusia es tomar el control de la capital para derrocar al gobierno de Zelenski.



A medida que Ucrania lucha para frenar la ofensiva rusa, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que Estados Unidos autorizó otra ayuda por US$ 350 millones para apoyar a las defensa ucranianas, lo que lleva el total de la asistencia de seguridad a más de US$ 1.000 millones. “El conjunto de la ayuda incluye asistencia letal para que los ucranianos enfrenten a los vehículos blindados, tanques y aviones, así como otras amenazas”, destacó Blinken.



A su vez, Holanda indicó que proveerá 200 misiles del sistema defensivo Stinger, en tanto Grecia suministrará equipos de protección como máscaras, guantes y chalecos antibalas. Alemania cambió de posición y ahora entregará 1.000 lanzacohetes antitanque, así como 500 misiles tierra-aire Stinger.



Rusia invadió Ucrania, alegando que no iba a permitir que Ucrania ingrese a la OTAN y que ésta siga afianzándose en sus frontetras. El lunes pasado, Putin reconoció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania.