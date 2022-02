Cancillería no votó condena a la invasión de Ucrania de la OEA y sorprendió a Presidencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió una declaración en la que se “condena enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa”. Uruguay no acompañó el texto por falta de instrucciones del servicio diplomático de Cancillería, pese a que estaba alineado con los pronunciamientos realizados esta semana por el presidente Luis Lacalle Pou.

El viernes un grupo de países que forman parte de la OEA impulsó la moción para condenar la invasión rusa y hacer, además, un llamado “enérgico” para que el país liderado por Vladimir Putin cesara “sus hostilidades” y retirara “todas sus fuerzas y equipos de Ucrania”. También para que se llame a la restauración del “diálogo y la diplomacia para la solución de controversias”.



El representante de Uruguay en OEA, el embajador Washington Abdala, solicitó instrucciones al servicio diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores para definir si apoyaba o no el pronunciamiento, informaron a El País fuentes del gobierno.

Teniendo en cuenta que la declaración iba en la misma línea de lo que Lacalle Pou había dicho durante la semana públicamente y en Twitter, la recomendación de la delegación uruguaya en Washington fue que se adhiriese a la condena. La consulta de Abdala a la Cancillería, sin embargo, no genera extrañeza, pues es lo que se hace siempre antes de firmar una declaración de este tipo.



Sin embargo, según comentaron a El País fuentes de gobierno y diplomáticas, el embajador Abdala luego decidió no firmar la moción, pues siguió instrucciones de la Cancillería que iban en sentido contrario.

Washington Abdala. Foto: @CP_OEA

Sin consenso.

Desde los servicios diplomáticos le pidieron a Abdala prudencia y que esperara la negociación para ver si los países lograban llegar a un consenso. En el caso de que hubiera unanimidad, Uruguay se sumaría.



Argentina ya había presentado sus reparos y también lo había hecho Brasil, cuya delegación se molestó mucho cuando le dieron el texto sin estar traducido al portugués.



Como era de esperar, no hubo consenso y Uruguay no acompañó la moción. De todas formas, Abdala rechazó durante su discurso la invasión rusa a Ucrania y lo hizo advirtiendo que esto ya lo había hecho Lacalle Pou.



Un artículo publicado por el diario El Observador ayer a la mañana dio cuenta de la posición uruguaya en la OEA. Esto generó cierto desconcierto en el resto del gobierno. No se entendía por qué la delegación uruguaya en Washington no había firmado la declaración con la mayoría de los Estados miembros, comentaron fuentes oficiales a El País.

Malestar.

La moción de condena fue apoyada por: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela (que es representada por un miembro de la oposición a Nicolás Maduro). Los que no votaron fueron, entonces, Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Uruguay.



Que no se acompañara el texto generó cierto malestar en Presidencia, y por eso luego Cancillería emitió un comunicado de prensa en el que intentó aclarar por qué no había firmado la condena a Rusia: “A través de diversos pronunciamientos, Uruguay ha expresado su clara condena a la violación de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania por parte de fuerzas militares de la Federación Rusa, considerándola una violación del derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Daños de la guerra en Ucrania. Foto: AFP.

La Cancillería remarcó que “Uruguay intervino en la sesión de Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el día 23 de febrero”, donde “al tratarse la situación en Ucrania” dejó “claro a nivel internacional y sin ambigüedades la posición” del país. Y continuó: “Uruguay, al haber realizado ya manifestaciones públicas contundentes respecto a la invasión al territorio ucraniano y condenado tales acciones, y al igual que otros países, realizó su propia declaración sobre el tema, coincidente con la posición adoptada por la Cancillería uruguaya y el Sr. Presidente de la República de condena a la intervención militar rusa”.



El ministerio publicó luego el mensaje de Abdala, en el que este advertía que: “El presidente de la República, Lacalle Pou, ha sostenido que las fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania y siendo el Uruguay un país que siempre apuesta a la paz, cree, creemos, cree el Uruguay, que ese es el único camino posible (…) Es por eso que rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional público y a los principios rectores de Naciones Unidas”.

Varias fuentes oficiales al tanto del episodio confirmaron a El País que el motivo por el que la delegación uruguaya en Washington no se sumó a la moción de condena fue por seguir las órdenes e instrucciones de Cancillería.



En tanto, fuentes de la cartera informaron a El País que el episodio se produjo por “dinámicas de la negociación”, pero que están “totalmente ajenos a una negativa de condena a Rusia”. Por otro lado, señalaron que a los servicios diplomáticos les llamó la atención el poco tiempo que tuvieron para contestar si se apoyaba o no la moción de la OEA.



Por otro lado, aseguraron que ya se está trabajando en una moción de condena a Rusia en la ONU y que allí Uruguay sí va a acompañar un posicionamiento “muy fuerte”.



La declaración de la OEA dice que “la agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional”, que es “repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional” y que además implica un “crimen internacional supremo”.