Tumba colectiva fue encontrada 600 años después en Perú: había restos de 38 personas, objetos de oro y cobre
Se trata de una plataforma funeraria encontrada en la ciudadela prehispánica de Chan Chan, ubicada al norte de Perú. En el lugar se encontró a un miembro de la élite de la antigua sociedad Chimu.
Un equipo de arqueólogos encontró una tumba colectiva en la ciudadela prehispánica de Chan Chan, en el norte de Perú, informó este martes el ministerio de Cultura a través de un comunicado. En el lugar hay restos de 38 personas y objetos de cobre y oro que fueron enterrados en una plataforma funeraria.
Los investigadores identificaron a un "individuo principal que perteneció a un grupo de élite de la sociedad Chimú de 600 años de antigüedad", destacó el arqueólogo Jorge Meneses en rueda de prensa.
En el lugar se encontraron también 200 vasijas de cerámica de color negro con pigmentos rojos. Según Meneses, el hallazgo tiene un "valor excepcional para la arqueología peruana porque va a dejar entender los patrones funerarios de estos individuos". "Tenemos la oportunidad de estudiar los individuos y artefactos tal y como fueron depositados dentro de esta plataforma (funeraria) hace casi 600 años", indicó.
Chan Chan fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
Chan Chan, que significa "sol resplandeciente" en el idioma nativo, era la capital del reino Chimú, donde los integrantes de su clase gobernante solían ser enterrados en plataformas funerarias en estructuras mayores. La cultura chimú floreció entre los años 900 y 1450 en la costa norte de Perú.
Tenía diez palacios amurallados sobre una extensión de 20 km2 y en su mejor época su población alcanzó unas 30.000 personas.
La ciudadela fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, pero ese mismo año fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro debido a la acción de invasores, de filtraciones de agua de mar y las lluvias.
En 2021, arqueólogos descubrieron también en Chan Chan una tumba múltiple con los restos de 25 personas, entre ellos mujeres y niños.
AFP
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