Perú autorizó un presupuesto de US$ 18 millones para organizar la visita de León XIV el próximo noviembre

El gobierno peruano autorizó al ministerio de Economía de su país transferir 63,2 millones de soles (18 millones de dólares) a la cancillería para organizar la visita a Perú del papa León XIV, del 11 al 16 de noviembre próximos, considerado por la nación andina como el papa peruano tras adquirir su nacionalidad en 2015, de acuerdo a un decreto supremo publicado ayer sábado en el diario oficial.

Perú utilizará los recursos de la Reserva de Contingencia del ministerio de Economía y Finanzas, específicamente de los Recursos Ordinarios, y serán incorporados al presupuesto de la cancillería como gasto corriente en la partida de bienes y servicios. A su vez, el ministerio de Relaciones Exteriores deberá aprobar, mediante resolución la desagregación de los recursos transferidos dentro de los próximos cinco días.

A raíz del regreso de Robert Prevost como pontífice al país en el que pasó gran parte de su vida pastoral, la Iglesia peruana inició una colecta nacional para costear parte de los gastos correspondientes a la organización de la visita papal.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador de la visita de León XIV, Guillermo Inca, explicó en una rueda de prensa que la colecta “no busca ser solo una recaudación, sino un gesto de comunión, participación y corresponsabilidad como iglesia”. León XIV realizará su primera gira por Suramérica entre el 6 y 16 de noviembre.

El papa, nacido en Chicago (Estados Unidos), concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad y ejercer en él más de veinte años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.

EFE