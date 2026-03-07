Trump: la “rendición incondicional” es la única alternativa para Irán

Hoy sábado se cumple una semana del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Ante el avance de la guerra, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que a Irán solo que queda una salida: la “rendición incondicional”.

La guerra se amplió a todo Medio Oriente debido a las múltiples represalias de Irán.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió ayer viernes Trump en su plataforma Truth Social. Luego, añadió el mandatario, tras la elección de un “líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)”, Washington trabajará con sus aliados “para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

“MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)”, escribió sobre el futuro del país, haciendo un paralelismo con su lema MAGA, Make America Great Again (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande).

Esta guerra arrastró a naciones más allá de la región, sacudió los sectores energéticos y de transporte del mundo y llevó incluso el caos a zonas habitualmente pacíficas alrededor del Golfo Pérsico

En Teherán, en la tarde de ayer viernes, se oyeron nuevas y potentes explosiones, en el este de la capital, objetivo de ataques frecuentes en los últimos días. Espesas columnas de humo negro se elevaban sobre los edificios.

Durante el día, en el primer viernes de oración desde la muerte del ayatolá Alí Jamenei, multitudes de hombres y mujeres vestidos de negro salieron a la calle, algunos con banderas iraníes, otros con retratos del líder supremo fallecido en el primer día del conflicto.

El ejército israelí dijo que ayer viernes atacó más de 400 objetivos en Irán, en varias regiones del país, un cifra similar a la de otros días.

La respuesta de Irán a los ataques de Israel y Estados Unidos está afectando a sus vecinos del Golfo, especialmente a los que albergan bases e intereses estadounidenses.

Arabia Saudita y Catar anunciaron ayer viernes haber repelido ataques con drones y misiles contra bases aéreas. En Baréin, un hotel y varios edificios fueron golpeados.

Advertencia de Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes que Israel tiene “determinación”, “iniciativa” y “astucia” en sus operaciones militares, y añadió que “el enemigo aún descubrirá más”.

“En el ataque, se necesitan tres cosas: en primer lugar, determinación; en segundo lugar, iniciativa, y en tercer lugar, astucia”, dijo en una visita a la ciudad del sur de Israel de Bersheeba. “La tenemos en abundancia, como el enemigo ya ha descubierto. Y les digo, ciudadanos de Israel, que descubrirá aún más. Estamos en camino de completar todas nuestras misiones”, añadió.

Bersheeba sufrió el pasado lunes el impacto de un misil o de fragmentos del mismo, que dejaron según los servicios de emergencias 15 heridos por cortes con cristales.

Siete drones Bombardeo iraní a Baréin Estados Unidos acusó ayer viernes a Irán de lanzar siete drones contra barrios residenciales en Baréin, en el marco de los bombardeos iraníes contra otros Estados de Medio Oriente desde el inicio de la guerra hace una semana. “Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta”, dijo en un comunicado el comandante del Comando Central de EE.UU., Brad Cooper. “Continuaremos trabajando con los socios regionales para abordar esta amenaza”.

Portaaviones

Como señal de que la guerra continuará escalando, el mayor portaaviones estadounidense, el USS Gerald Ford, transitó por el canal de Suez rumbo al mar Rojo, acercándose más al territorio iraní.

El Pentágono publicó ayer viernes fotografías que muestran al Gerald Ford y al destructor USS Bainbridge, que es parte de su grupo de ataque, navegando por el Canal de Suez el jueves, por lo que ahora los navíos se encuentran en el mar Rojo.

Las fotografías fueron difundidas por el Instituto Naval de Estados Unidos, un portal de noticias militares independiente. El buque es el segundo activo naval de peso que Estados Unidos tiene desplegado en la región junto con el portaaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra en el mar Arábigo, apoyando también los ataques sobre Irán.

El USS Gerald Ford es el mayor portaaviones del mundo; mide 337 metros de largo, desplaza unas 100.000 toneladas gracias a sus dos reactores nucleares y puede llevar a bordo más de 75 aeronaves.

El desplazamiento se hizo público después de que el presidente Trump indicara ayer en su cuenta oficial de Truth Social que no existirá acuerdo con Irán a menos que haya una “rendición incondicional” por parte del régimen iraní.

Respuesta iraní

El embajador iraní ante ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó ayer que su país “nunca renunciará” a su soberanía y que seguirá “defendiéndose”. “Están lanzando bombas de 900 kilos en zonas civiles densamente pobladas. Su intención es clara: aterrorizar a la población civil, masacrar a personas inocentes y causar la máxima destrucción y sufrimiento”, dijo.

El embajador reiteró el llamado de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU “para que condene” las acciones de Estados Unidos e Irán y exigió “el cese inmediato de los ataques contra civiles e infraestructura civil”. Asimismo, subrayó que “Irán continuará ejerciendo su derecho a la legítima defensa”, y recalcó que sus ataques “solo se dirigen a objetivos militares, nunca a civiles ni a intereses de estados vecinos”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó ayer un comunicado que los “ataques ilícitos” que se están produciendo en Medio Oriente están causando “un sufrimiento enorme”, y pidió que se entablen “negociaciones diplomáticas serias” porque la situación “podría descontrolarse”.

Armamento de alta gama

En este contexto bélico, Trump, aseguró ayer viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le prometieron que cuadruplicarán la producción de armamento de alta gama, un compromiso que llega mientras persisten las dudas sobre la profundidad del arsenal más avanzado de Washington en la guerra contra Irán.

“Acordaron cuadriplicar la producción de armamento de ‘clase exquisita’, ya que queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles máximos de producción”, escribió Trump en un mensaje en su red social Truth tras mantener lo que calificó como “una excelente reunión” con representantes de empresas de defensa.

Trump afirmó que durante el encuentro habló con los contratistas -BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon- sobre “producción y cronogramas de producción”.

“La expansión (de la producción) comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela. En todo caso, también hemos incrementado los pedidos a estos niveles (alta gama)”, añadió en su mensaje el presidente republicano.

El mensaje de Trump se publica en un momento en que analistas y expertos observan con atención los volúmenes de munición avanzada del Pentágono y si éstos serán suficientes si los ataques sobre Irán se prolongan en el tiempo, pese a que el Gobierno de Estados Unidos ha insistido esta semana en que Washington no siente ninguna presión sobre sus arsenales.

El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo esta semana que la primera potencia mundial tiene “suficientes municiones de precisión” para la operación Furia Épica, tanto en el plano ofensivo como en el defensivo, aunque señaló que no revelería volúmenes concretos por seguridad operativa.

El Pentágono ha asegurado que, una vez garantizado el control total del espacio aéreo iraní, comenzará a emplear bombas de gravedad de precisión guiadas para atacar activos estratégicos de la república islámica y a depender menos de proyectiles lanzados desde mayores distancias.

Con información de EFE y AFP