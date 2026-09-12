Tragedia en Filipinas: 76 muertos tras el incendio de un ferry frente a la isla de Palawan

El balance del incendio de un ferry en Filipinas subió este sábado a 76 muertos, después de que la guardia costera confirmara el hallazgo de 41 cuerpos más a bordo de la embarcación calcinada.

Treinta pasajeros, incluidos dos ciudadanos chilenos, y 13 tripulantes fueron rescatados, según la guardia costera. Las autoridades estiman que unas doce personas siguen desaparecidas.

Ferry incendiado en la ciudad de Coron, provincia de Palawan, en Filipinas. Foto: AFP

Los restos de los pasajeros fallecidos serán trasladados a un puerto en Coron, Palawan, informó la portavoz de la guardia costera, Noemie Cayabyab, en un comunicado.

AFP observó horas antes cómo los trabajadores de la agencia de desastres llevaban ataúdes a un cementerio en la ciudad turística, destinados al entierro temporal de las víctimas del incendio que arrasó el M/V June Aster el miércoles.

Ferry incendiado en la ciudad de Coron, provincia de Palawan, en Filipinas. Foto: AFP

Los primeros 30 cuerpos llegaron por mar el sábado en la mañana, mientras los especialistas forenses iniciaban el minucioso proceso de identificación.

El número de muertos confirmado asciende ahora a 76, incluidos cinco cuerpos recuperados inmediatamente después del incidente. El barco permanece varado a unos 7,5 kilómetros de la costa.

Ferry incendiado en Filipinas. Foto: HANDOUT/AFP

Se cavaron fosas para albergar los restos de las víctimas hasta que se completen las pruebas de ADN, informó a la prensa Kristine Ablana, funcionaria de turismo que actúa como portavoz oficial.

"Una vez que alguien pueda verificar que una foto o algunas pertenencias son de su familiar, se le pedirá que proporcione una muestra de ADN", precisó.

El personal de la Guardia Costera de Filipinas en traje de protección descarga las bolsas corporales de las víctimas de un incendio en un transbordador en el puerto de Borac en Corón, provincia de Palawan el 12 de septiembre de 2026. Foto: RON LOPEZ/AFP

La portavoz de la guardia costera indicó en una entrevista radial que el incendio había comenzado en la bodega de carga y luego arrasó el barco muy rápido.

"Todo ocurrió en segundos", añadió, señalando que quienes lograron abandonar la embarcación ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse los chalecos salvavidas.

Trabajadores llevan los ataúdes que se utilizarán para las víctimas de un incendio en un transbordador en Coron, Palawan, el 12 de septiembre de 2026. Foto: JAM STA ROSA/AFP

AFP