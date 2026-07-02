Terremotos en Venezuela: Hernán Gil lleva una semana bajo los escombros y el rescate entra en fase decisiva

Un dramático operativo de rescate se desarrolla en Catia La Mar, Venezuela, donde cientos de rescatistas intentan desenterrar vivo a un ciudadano atrapado desde hace una semana bajo los escombros de un edificio destruido por los devastadores terremotos.

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, permanece atrapado desde que ocurrió el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5. El hombre quedó sepultado en la garita de seguridad del edificio donde trabajaba.

El operativo de rescate de Hernán Gil en Venezuela

El operativo, que estaba previsto para las primeras horas del jueves, sufrió demoras debido a la complejidad de las tareas técnicas para asegurar el perímetro.

Según informaron las autoridades a cargo de las maniobras en Catia La Mar, los especialistas debieron ampliar el espacio de trabajo para garantizar una extracción segura a través de un túnel de tres metros de longitud previamente excavado. Los rescatistas confirmaron que la estructura del túnel ya se encuentra completamente estabilizada, por lo que no existe riesgo de nuevos desmoronamientos sobre el trabajador afectado.

"Ya el túnel se terminó, de forma que no hay riesgo de que caiga algo sobre él. Lo que falta es abrir el espacio para sacarlo, que es un tapón de metal que es de la garita", dijo el socorrista. Afuera lo espera un equipo médico.

"Él está muy bien psicológicamente", dijo de madrugada otro de los rescatistas, que describió a Gil como un hombre de fe. "Dice que se acuerda del cumpleaños de su hija, está tranquilo".

El personal de salud logró suministrarle hidratación mediante una sonda y estabilizó un conducto para proveerle aire limpio de manera ininterrumpida.

El Cuerpo de Bomberos de Chile publicó un video en Instagram en el que se ve a Gil dentro de su cabina, mientras movía la cabeza para mirar a la cámara, con una mascarilla y el ojo derecho enrojecido.

Hernan Gil, venezolano atrapado entre los escombros durante una semana tras el doble sismo Foto: Bomberos de Chile

"Esto es verdaderamente un milagro", dijo a la AFP la esposa de Gil, Gusbimar González. "Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara, se quedó entre las paredes".

Balance de víctimas y situación humanitaria

El balance de víctimas ya supera los 2.295 muertos confirmados por las autoridades gubernamentales, mientras que los registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman la cifra de desaparecidos en cerca de 50.000 personas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional. Paralelamente, la nomenclatura internacional ya comenzó a aplicarse en La Guaira, donde decenas de edificaciones dañadas lucen pintadas con la letra D, indicando que los rescatistas finalizaron la búsqueda de cuerpos en esos sectores.

Equipos de rescate de Jordania caminan por Caraballeda, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. Foto: AFP

Mientras la posibilidad de encontrar más personas con vida disminuye con el paso de las horas, la preocupación de los organismos internacionales se traslada hacia la crítica situación de los damnificados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió sobre la severa escasez de alimentos y agua potable para las miles de personas que permanecen instaladas en campamentos improvisados y estacionamientos públicos.

Los análisis satelitales preliminares sugieren que aproximadamente 58.000 estructuras sufrieron daños de diversa gravedad en todo el territorio afectado.

Con información de AFP