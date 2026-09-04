Sobrevivieron 10 días bajo tierra: rescatan con vida a dos trabajadores atrapados en Nepal

Dos trabajadores que estaban atrapados en un túnel en Nepal desde el deslave del 26 de agosto fueron rescatados con vida, anunciaron las autoridades del país asiático. "Nos informaron que acaban de rescatar a una persona sana y salva del túnel de Trishuli-3", dijo en primer lugar el ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha en un grupo de chat compartido con la prensa.

"Acabamos de enterarnos de que se rescató a una segunda persona", agregó poco después su colega del Interior, Sudan Gurung.

Decenas de rescatistas nepalíes, con la ayuda de expertos de India, China y Corea del Sur, han estado excavando sin descanso desde hace una semana varios túneles que quedaron sepultados tras la riada, específicamente en instalaciones de centrales hidroeléctricas o presas en construcción.

Trabajador rescatado tras estar atrapado en un túnel en Nepal. Foto: Narendra Shrestha/EFE.

Poco después del desastre, las autoridades habían estimado en un centenar el número de trabajadores que podrían estar atrapados solo en el túnel de Trishuli-3.

Hasta el viernes, los socorristas solo habían encontrado algunos cadáveres en los túneles llenos de agua y lodo de la región, en los que se abrieron camino utilizando explosivos y excavadoras.

La avalancha de agua, hielo y escombros que destruyó varios valles de la región fronteriza entre Nepal y China ha causado al menos 1.280 muertos y más de 5.600 desaparecidos, según los últimos datos oficiales.

Trabajador rescatado tras quedar atrapado en un túnel en Nepal. Foto: Agencia EFE.

Entre los desaparecidos se encuentran más de 900 empleados u obreros de las centrales hidroeléctricas nepalíes.

Los rescatados fueron identificados como Sanjay Shah, un capataz mecánico de 30 años, y Kabir Maharjan, un supervisor de 45.

"Mi responsabilidad era salvar la vida de otros"

"No podía simplemente huir solo", relató Sanjay Shah, que asegura que sobrevivió rezando y comunicándose a gritos con otros trabajadores.

Sah explicó, en sus primeras declaraciones tras el rescate, que perdió la oportunidad de escapar porque permaneció en la sala de control alertando a sus compañeros.

"Mi responsabilidad era salvar la vida de todos", dijo el trabajador, que durante los diez días bajo tierra asegura que estuvo rezando y llegó a escuchar las voces de otras personas atrapadas.

Agencia EFE, AFP