Rusia instó a diplomáticos y extranjeros a abandonar la capital ucraniana por sus próximos “nuevos ataques masivos”

Rusia instó ayer sábado a diplomáticos y ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev y advirtió que la capital ucraniana será blanco de nuevos ataques aéreos “masivos” horas después de que un bombardeo alcanzara otro importante puente de la ciudad.

Ataques rusos alcanzaron ayer el Puente Norte de Kiev, dos días después del bombardeo a otro paso vial clave del sur de la capital ucraniana, anunció el alcalde Vitali Klitschko. En un comunicado, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores instó a los “ciudadanos extranjeros y diplomáticos presentes en Kiev a abandonar la ciudad”.

Añadió que sus fuerzas seguirán llevando a cabo “ataques masivos de represalia” contra “objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas”.

“La responsabilidad de las posibles consecuencias negativas recaerá por completo en quienes ignoren esta advertencia”, agregó la cancillería rusa.

Rusia hizo un llamado similar en mayo, pero las cancillerías occidentales no retiraron a su personal. Sin embargo, en esta oportunidad están evaluando seriamente el pedido del Kremlin, ante un aumento de ataques entre las partes en las últimas semanas.

La capital ucraniana ha sido blanco de oleadas casi diarias de drones, incluidos modelos a reacción más difíciles de interceptar, mientras Ucrania enfrenta una escasez de sistemas de defensa antiaérea.

El alcalde de Kiev confirmó en Telegram que el puente Norte, una de las ocho estructuras que atraviesan el río Dniéper, fue alcanzado por bombardeos rusos ayer por la mañana. Momentos antes, las autoridades habían activado una alerta de drones en la ciudad.

Es el segundo gran puente de Kiev en ser bombardeado en los últimos días. El pasado jueves y el viernes, el Puente Sur había sido alcanzado por aeronaves no tripuladas rusas, lo que provocó su cierre al tráfico y enormes embotellamientos. Estos son los primeros ataques importantes contra pasos elevados clave de Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Ucrania temía este tipo de agresiones, por lo que la alcaldía de Kiev limitó el pasado viernes el tráfico en otros dos puentes importantes, el Paton y el Metro, aunque no se reportaron bombardeos en esos lugares. Periodistas constataron restricciones temporales en un cuarto puente, el Darnitski.

Otros ataques

Ucrania alcanzó en las últimas 24 horas objetivos en la región de Samara, situada a unos 1.000 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana anterior al inicio de la invasión de Rusia, informó ayer el presidente ucraniano, Volodímir Zelenki.

“Nuestras sanciones alcanzaron la región de Samara, así como las posiciones de los ocupantes, que operan sistemas de misiles Iskander en la región de Bryansk”, indicó Zelenski en su cuenta de X, donde también habló de “resultados” en el mar Negro.

El presidente ucraniano utiliza habitualmente la expresión “sanciones” para aludir a los ataques de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Zelenski denunció en dicho mensaje los ataques rusos, que en la noche del viernes al sábado tuvieron, entre otros objetivos, el Puente del Norte de Kiev, además de edificios residenciales, ferrocarriles e infraestructura energética de varias regiones ucranianas.

“Los rusos continúan convirtiendo nuestra infraestructura y todo lo que sostenía la vida cotidiana en sus objetivos”, enfatizó el jefe de Estado ucraniano. Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron 131 drones rusos durante la noche del viernes a este sábado, en la que el que el país invasor utilizó 157 de esos sistemas.

Los militares ucranianos registraron doce impactos directos en ese bombardeo, además de los daños por la caída de fragmentos de drones en cinco puntos del país.

Por otra parte, las autoridades de Donetsk, región ucraniana anexionada por Rusia, informaron de cortes de luz y agua por un ataque ucraniano.

“Lamentablemente, se han producido daños en la infraestructura: varios distritos de Donetsk y Makéyevka”, informó en redes sociales Andréi Chertov, uno de los dirigentes locales.

Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Donetsk, “se ha atacado un lugar de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de ataque”, un “objetivo militar importante”.

Con información de EFE y AFP