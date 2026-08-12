Revuelo en Kosovo: una diputada atacó con huevos al primer ministro en medio de sesión del Parlamento

El Parlamento de Kosovo, país con la democracia más joven de Europa luego de independizarse de Serbia en 2008, debió suspender su sesión del pasado sábado luego de que una diputada opositora le tirara huevos al primer ministro interino, Albin Kurti.

El contexto general es una nueva crisis política en la pequeña nación balcánica, que ya tuvo tres elecciones en menos de dos años.

La reacción de la diputada Time Kadrijaj se generó luego de que Kurti declarara en el Parlamento que precisaba más tiempo para intercambiar con otros partidos y proponer un candidato a jefe de Estado, dado que el plazo constitucional para hacerlo era hasta el viernes.

La transmisión en vivo de la sesión se cortó poco después del pedido del presidente de la Asamblea, pero las cámaras llegaron a registrar el momento.

“¡Qué vergüenza!”, gritó Kadrijaj mientras lanzaba huevos al líder y lo acusaba de buscar bloquear el funcionamiento del Parlamento. Kurti estaba sentado en la primera fila, y los agentes de seguridad buscaban protegerlo.

“Si lanzar huevos y golpear la chaqueta y los pantalones del primer ministro con los huevos que le arrojó una diputada es el precio que tengo que pagar para que se sienten a hablar, con gusto lo pago”, dijo Kurti luego de ser atacado. Manifestó además que el verdadero problema es la falta de apertura de la oposición a negociar.

El partido de Kurti, Vetevendosje, ganó las últimas elecciones de junio y desde ese momento ocupa el gobierno, pero todavía necesita una mayoría de dos tercios del Parlamento para elegir un presidente. La intención de Kurti es que sea una persona independiente.

En ese escenario es que Kurti ha estado negociando con la oposición, aún sin éxito. Al momento no se ha fijado una nueva sesión y no es claro si finalmente se le permitirá el aplazamiento de la decisión.