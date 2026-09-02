“¿Quién es este Cury?”: el psiquiatra que crece en las encuestas y sacude la campaña electoral en Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en las elecciones de octubre en Brasil, lidera con el 37% de la intención de voto, mientras que su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, se queda en el 30%, según una encuesta divulgada este miércoles. Pero la gran novedad en el sondeo de la firma Quaest es el ascenso del psiquiatra y escritor Augusto Cury, de 67 años, un neófito en la política postulado por el partido de centro Avante, quien aparece en el tercer lugar, con el 10%, ocho puntos más que lo que tenía en anteriores encuestas.

El nuevo estudio de Quaest, que entrevistó a 2.004 electores entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, es el primero de esta empresa desde que los candidatos comenzaron a divulgar su propaganda electoral en radio y televisión.

El ascenso de Cury preocupa a sus rivales. Con casi 2,5 millones de nuevos seguidores en redes sociales en una semana, el movimiento de Cury en las encuestas tras sus apariciones en televisión y el apoyo de influencers brasileños como Pablo Marçal ha llevado a sus oponentes a cuestionar la espontaneidad del ascenso del psiquiatra en las plataformas y ha puesto al candidato, hasta entonces ignorado, en el punto de mira.

En su spot de campaña se presenta como el único capaz de "ayudar a Brasil a escucharse a sí mismo de nuevo, a pensar y a anteponer el país a esta guerra interminable". Afirma que no quiere ser "un bando más".

En la práctica, Cury ha intensificado la competencia por ver quién obtiene el mejor resultado entre los candidatos que luchan por un espacio en el polarizado panorama entre Lula (PT) y Flávio Bolsonaro (PL).

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Foto: AFP

Tras crecer en las encuestas, Cury publicó un video en el que se dirige al electorado: "No estoy pidiendo tu voto, estoy pidiendo tu corazón". El escritor reforzó su discurso de pacificación, citó el apoyo dado a Bolsonaro y al vicepresidente Geraldo Alckmin "en momentos difíciles" y criticó intentos de etiquetarlo políticamente: "El dolor no es de derecha ni de izquierda", dijo.

Renan Santos (Missão), con un 3%, y Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) y Marçal, con un 1% cada uno, les siguen con un porcentaje menor. Los votantes que dicen que votarán en blanco, nulo o no votarán representan el 7%, y los indecisos el 10%.

El crecimiento de Cury se hace evidente en redes sociales. El escritor consiguió casi 2,5 millones de seguidores en Instagram en aproximadamente una semana. Un video de su participación en el debate de Band, publicado hace seis días, ha acumulado 21,2 millones de visualizaciones y 1,3 millones de "me gusta" en Instagram. Además, la canción de campaña alcanzó los 12 millones de visualizaciones y 584.000 "me gusta" en tan solo cuatro días.

"Nuestra interpretación es que las encuestas de esta semana colocarán al Dr. Augusto en tercer lugar", afirmó a OGlobo el exdiputado federal Júlio Delgado (Avante), candidato a la vicepresidencia en la fórmula del psiquiatra. "Estamos consolidando esta posición de intentar encontrar una pequeña abertura en la burbuja de polarización".

Quién es Augusto Cury, el candidato sorpresa en las elecciones de Brasil

"¿Quién es este Cury?", preguntó Lula a los banqueros y empresarios más poderosos de Brasil, a quienes convocó a cenar este lunes en el palacio presidencial con la intención de "escucharlos". Según la prensa brasileña, el tema central de la charla fueron las tasas de interés, hoy en el 14% anual.

Cury debe buena parte de su popularidad a sus libros de autoayuda, aunque también obtiene ingresos como empresario y productor agropecuario. Dice haber vendido más de 40 millones de copias de sus obras. En una entrevista reciente se definió como una alternativa frente a la fuerte grieta política del país, con una descripción de sí mismo que citó OGlobo: "Mi mente es capitalista, con todos los atributos del capitalismo, meritocracia, Estado pequeño, emprendedurismo, libertad de expresión, protección de la familia..., pero mi corazón es social".

▶️ Augusto Cury, após crescer nas pesquisas: "Não estou pedindo seu voto, estou pedindo seu coração"



Escritor reforçou discurso de pacificação, citou apoio dado a Bolsonaro e Alckmin em momentos difíceis e criticou tentativas de rotulá-lo politicamente: "A dor não é de direita… pic.twitter.com/FWcIgu6tk2 — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) September 1, 2026

Otro de sus activos es su patrimonio personal: para buena parte del electorado, su fortuna, estimada en 40 millones de dólares, funciona como garantía de que no caerá en la tentación de enriquecerse de forma ilegal una vez en el poder.

Se define, además, como cristiano, y construye un discurso que evita etiquetas ideológicas.

Como suele ocurrir en la política brasileña, el psiquiatra golpeó la puerta de varios partidos hasta encontrar eco en Avante, que terminó poniéndolo al frente de su candidatura presidencial.

El candidato de Avante aún enfrenta dos enormes desafíos: darse a conocer y consolidar un electorado en el que casi la mitad admite que podría cambiar su voto. Entre los independientes, el 65% dice no conocer a Augusto Cury; el 18% lo conoce y podría votar por él; y el 17% lo conoce pero no votaría por él.

El crecimiento de Cury se distribuye en diferentes segmentos

El desempeño general de Cury parece estar disperso por todo el país y entre diferentes grupos de votantes, sin una concentración clara por región, género, nivel de ingresos, religión o raza. Es en los segmentos de edad y nivel educativo donde su electorado adquiere contornos más definidos: Cury obtiene mejores resultados entre los votantes más jóvenes y con mayor nivel educativo, según la encuesta de Quaest.

El grupo de edad en el que muestra mayor intención de voto es el de 16 a 34 años, donde ya ha obtenido un 14% de apoyo. Este grupo es precisamente el más presente en las redes sociales, donde el candidato ha ido aumentando su popularidad. En el grupo de 35 a 59 años, la cifra también es considerable: un 11%. Entre los mayores de 60 años, el 4% tiene intención de votar por Cury.

En cuanto al nivel educativo, el autor cuenta con el 15% de la intención de voto tanto entre quienes han completado la educación superior como entre quienes han finalizado la educación secundaria, pero su porcentaje disminuye entre quienes solo tienen educación primaria.

El aumento de votos de Cury se distribuyó entre diferentes regiones del país: un 12% en el noreste, un 10% en el sureste, un 9% en el sur y un 7% en la zona centro-oeste/norte.

En cuanto al desglose por género, el candidato de Avante obtuvo buenos resultados tanto entre hombres (12%) como entre mujeres (9%). Estos grupos presentan un margen de error de tres puntos porcentuales.

La rápida expansión generó preocupación entre las campañas opositoras y provocó críticas de Renan Santos (Missão) y sus aliados . Mientras tanto, el equipo de Flávio Bolsonaro comenzó a recopilar datos sobre las motivaciones de este crecimiento e investigó la trayectoria política y las relaciones del candidato de Avante.

Con información de OGlobo/GDA