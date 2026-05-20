¿Quién era Carmen Navas, la madre que conmovió a Venezuela y murió diez días después de hallar a su hijo?

Un fuerte reclamo de justicia y libertad marcó ayer martes el funeral de Carmen Navas, una madre de 86 años que se convirtió en símbolo de los familiares de los presos políticos en Venezuela y quien falleció el domingo, apenas diez días después de que las autoridades confirmaran la muerte de su hijo Víctor Quero, ocurrida diez meses atrás en prisión.

“¡Justicia, justicia, justicia!”, gritaron los cientos de presentes en el funeral, mientras trasladaban el ataúd blanco en el que se encontraba el cuerpo de Navas hacia un cementerio en el este de Caracas.

Su cuerpo fue sepultado en el mismo sitio en el que hace casi dos semanas fue enterrado su hijo, de 51 años, y cuyo cadáver fue exhumado por orden del Ministerio Público en medio de la investigación iniciada tras la confirmación tardía de su muerte.

Al lado, estaban las tumbas de otros presos políticos, como el exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel.

Carmen Navas (C), madre del fallecido preso político Víctor Quero Navas, asiste a una misa en su honor en Caracas. Foto: AFP

Flores blancas y una gran bandera de Venezuela cubrieron el ataúd de Carmen Navas al ser sepultado. Dos de sus cuatro hijos rompieron en llanto junto a los allegados, mientras un sacerdote pronunciaba unas palabras de despedida.

El féretro fue trasladado en caravana desde la funeraria hasta el cementerio, luego de oficiarse una misa y de que decenas de personas se acercaran a despedirse, entre ellos varios defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos, que portaban camisetas con el mensaje “liberan a todos los presos políticos”.

La ceremonia de despedida también estuvo marcada por cantos religiosos y la interpretación sentida del himno nacional. Junto al féretro se ubicó una gran imagen de Navas y Quero abrazados con el mensaje: “solo fui a reencontrarme con mi hijo”.

“La lucha de mi madre está en todos, si cierran los ojos y lo más que hermoso que a ustedes los mueve, ahí está mi madre”, dijo Gabriel Quero en el funeral, tras pedir que se apagaran las cámaras: “les pido dignidad al nombre de Carmen Teresa Navas”. La muerte de Navas es el epílogo de un caso que ha conmocionado al país. EFE