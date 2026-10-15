Pulmón del papa León XIV muestra "buena recuperación": volvió a trabajar desde el hospital

El pulmón operado del papa León XIV "muestra una buena recuperación" tras una radiografía de tórax realizada al pontífice, informó este jueves la oficina de prensa del Vaticano.

"Una radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", indican en el comunicado vaticano el médico personal de León XIV, Luigi Carbone, y el jefe del equipo de cirugía que intervino al papa, Stefano Margaritora.

Fieles rezan por el papa León XIV. Foto: EFE.

El pasado martes, el papa fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, en una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En su segundo día de convalecencia, el pontífice se ha sometido a los controles rutinarios "que han resultado normales" y realizó sus actividades diarias de forma independiente. Además, retomó su actividad laboral.

También tuvo una sesión de fisioterapia que incluyó ejercicios de motricidad completa.

"En general, la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad", concluye el comunicado.

¿Qué se sabe de la visita del papa León XIV a Uruguay?

El papa León XIV tiene “el deseo y la intención” de cumplir con su viaje en noviembre a América Latina, que incluye Montevideo, Paysandú y Florida. Así lo dijo el pasado miércoles el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. La incertidumbre se sembró a partir del diagnóstico de cáncer, que se conoció el martes después de una intervención de tres horas en la que se extirpó parte de un pulmón. Ya en recuperación, al día siguiente se levantó de la cama, caminó y comió, según lo que se ha informado desde la Iglesia católica.

Papa Leon XIV llega en auto al hospital Gemelli para someterse a una cirugía el 13 de octubre de 2026. Foto: TIZIANA FABI/AFP

En paralelo, a más de 11.045 kilómetros de distancia, en Uruguay hay cierta prudencia sobre qué sucederá con la visita, aunque continúan con los preparativos ya que quedan solo 22 días para que —en teoría— León XIV pise suelo uruguayo. Parte del temor radica en que, si se frena, después no den los tiempos para concretar los preparativos si se confirma la visita. Desde la Iglesia católica en Uruguay dijeron a El País que la “organización local no ha suspendido ninguna contratación”.

León XIV está a la espera de los resultados de una biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido. Queda, entonces, conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para definir posibles tratamientos.

Con información de Agencia EFE