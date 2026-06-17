Princesa heredera de Noruega recibió un trasplante de pulmón en medio de los escándalos de la Casa Real

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, quien padece una grave enfermedad respiratoria, se sometió con éxito a un trasplante de pulmón, anunció este miércoles el Palacio Real, en una inusual buena noticia para esa monarquía nórdica que atraviesa varios escándalos.

“Hasta el momento, el trasplante pulmonar ha sido exitoso”, aseguró Arnt Fiane, jefe de servicio del departamento de cirugía torácica del Hospital Nacional de Oslo, en un comunicado real.

Esta intervención quirúrgica se conoce solo dos días después de que un tribunal de la capital noruega condenara al hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a cuatro años de prisión por dos violaciones, asunto que ha pesado sobre su estado de salud.

A la princesa de 52 años se le diagnosticó en 2018 una forma rara de fibrosis pulmonar, una enfermedad que puede requerir un delicado trasplante cuando los médicos estiman que al paciente solo le quedan uno o dos años de vida.

En los últimos meses y en medio del difícil momento que atraviesa la Corona, la esposa del príncipe heredero Haakon, ha tenido que reducir sus compromisos oficiales debido a su enfermedad. Las últimas semanas apareció en público con un dispositivo de asistencia respiratoria.

Qué es la fibrosis pulmonar, enfermedad que padece la princesa heredera de Noruega

La fibrosis pulmonar se caracteriza por un engrosamiento y una cicatrización de los tejidos que rodean los alvéolos pulmonares, lo que dificulta el paso del oxígeno al torrente sanguíneo. Sus médicos habían anunciado el 5 de junio que había sido incluida en una lista de espera para un trasplante, una operación de último recurso.

“Estamos muy contentos de que todo haya salido bien hasta ahora”, dijo Are Holm, jefe del servicio de neumología del Hospital Nacional.

“Al igual que todos los demás pacientes recién trasplantados, la princesa heredera permanecerá hospitalizada (...) durante varias semanas. Se trata de un procedimiento estándar destinado a ajustar la medicación, manejar posibles complicaciones y garantizar la rehabilitación”, agregó.

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega y el perro de la familia saludan en la residencia real de Skaugum Oslo. Foto: AFP

El príncipe Haakon también reducirá su agenda de actividades para estar al lado de su esposa durante este período, precisó el Palacio.

El comunicado de la Casa Real anuncia que la próxima actualización se dará cuando la princesa sea dada de alta en el hospital.

La Casa Real ya había alertado el pasado diciembre del empeoramiento de su estado de salud y de que los médicos habían comenzado a prepararla para un posible trasplante.

Después de que se conociera la noticia de que la princesa heredera fue incluida en la lista de espera, casi 13.000 noruegos se registraron como donantes de órganos en junio, aproximadamente 180 veces más que el mes anterior, según informó entonces el medio Dagbladet.

En estos días hubo varias señales de que una intervención médica podía ser inminente, ya que el príncipe heredero canceló la víspera una recepción en el Palacio Real prevista para el martes por la tarde.

Ya el viernes pasado Haakon cambió su agenda porque no acudió al Consejo de Ministros como estaba previsto.

Los escándalos que acorralan a la Casa Real noruega

El anuncio del transplante representa un rayo de esperanza para la atribulada familia real noruega, que ha atravesado una serie de escándalos y problemas en los últimos tiempos, incluida la condena del hijo de la princesa.

Borg Høiby fue hallado culpable de dos violaciones y otros 32 cargos, entre ellos violencia, amenazas, lesiones y una infracción de la ley de estupefacientes. Fue sentenciado a cuatro años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP

El hombre de 29 años, que no es parte de la Casa Real ni tiene un título oficial, ya que nació de la relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon, niega los cargos más graves y anunció que apelará.

“El caso ha sido tratado por un tribunal. La Casa Real no tiene ningún comentario sobre el resultado”, indicó el Palacio a NRK.

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven, mientras que la defensa solicitaba la absolución de las acusaciones más graves y aceptaba una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

Høiby ha solicitado en varias ocasiones su puesta en libertad para poder estar junto a su madre, pero la justicia se lo ha negado hasta el momento.

Por su parte, la princesa Ingrid Alexandra, una de las dos hijas nacidas del matrimonio de Mette-Marit y Haakon, ha interrumpido temporalmente sus estudios en Australia para estar al lado de su madre en Oslo.

A los problemas de salud y los contratiempos judiciales de su hijo, se suman también las revelaciones de los medios noruegos, a principios de año, que mostraron los vínculos de amistad y una correspondencia constante entre Mette-Marit y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014. Para entonces, el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar los servicios de una menor con fines de prostitución.

La familia real de Noruega; Marius Borg Høiby (27), es el primero de pie a la derecha. Foto: AFP.

Epstein fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019.

“Solo cabe esperar que la familia real recupere cierta serenidad ahora que se ha llevado a cabo esta operación”, consideró a la AFO Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, experto en la realeza.

El apoyo de la opinión pública a la monarquía se ha visto afectado por estos escándalos, pero sigue siendo relativamente alto: según una encuesta publicada en mayo, el 64% de los noruegos sigue apoyando este régimen.

Con información de EFE y AFP