En medio del escándalo de su hijastro: drástica decisión del príncipe de Noruega ante enfermedad de su esposa

El príncipe heredero de Noruega, Haakon, va a reducir sus compromisos oficiales para estar más tiempo con su esposa, la princesa Mette-Marit, que padece una grave enfermedad pulmonar, anunció el martes el Palacio Real.

Heredero al trono de Noruega, Haakon anuló varias actividades previstas y otras fueron retiradas de su agenda oficial del martes y el miércoles, señalaron medios locales. El viernes ya había renunciado a participar en el Consejo de Ministros semanal.

"Debido al estado de salud de la princesa heredera, el príncipe heredero adaptará su agenda en el futuro para poder pasar más tiempo" con su esposa, indicó el Palacio en un correo electrónico a la AFP.

De 52 años, como su marido, Mette-Marit padece una rara forma de fibrosis pulmonar, enfermedad que provoca dificultades respiratorias.

Marius Borg Høiby. Foto: Lise Aserud/AFP.

La salud de la princesa de Noruega

Su estado de salud se ha deteriorado considerablemente en los últimos meses, hasta el punto de que los médicos la han incluido en una lista de espera para realizarle un delicado trasplante de pulmón, una operación de último recurso cuando se considera que al paciente le quedan solo uno o dos años de vida si no se interviene.

Esta situación ocurre un día después de la condena por parte de la justicia noruega del hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a cuatro años de prisión firme por dos violaciones y otros 32 cargos.

El hombre, de 29 años, nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001, impugna las acusaciones más graves. Sus abogados anunciaron que presentarán un recurso.

AFP