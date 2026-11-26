La líder opositora venezolana María Corina Machado prometió ayer miércoles una transición “sin rencor” y “sin venganza”, durante su primer acto multitudinario en el país desde su regreso del exilio en octubre.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 ha estado presionando al gobierno interino respaldado por Estados Unidos para que celebre elecciones libres el año próximo, tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero pasado.

Aclamada y recibida al grito de “¡Libertad, libertad!” en la sede central de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, patrimonio mundial de la humanidad, Machado habló ayer miércoles en la célebre Aula Magna decorada por el escultor Alexander Calder. En el escenario podía leerse: “¡Seamos libres! ¡Vence la sombra!”.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Foto: AFP

La transición entre los venezolanos” será con “verdad sin rencor y la justicia sin venganza”, aseguró Machado ante unos 3.000 estudiantes. Dijo que durante décadas el chavismo, que ha gobernado el país desde 1999, primero con Hugo Chávez, hasta 2013, y luego con Maduro, impuso “la idea de un Estado providencial” que traería el progreso.

“Esa idea terminó en un control cada vez más asfixiante de la vida de la gente y dejó a los ciudadanos en manos de pequeños grupos de poder”, señaló Machado. “Nunca más nos van a enfrentar entre hermanos”, enfatizó.

Machado destacó la relación con Estados Unidos como prioritaria y dijo que habrá “un acuerdo amplio y a largo plazo que abarque la seguridad, el desmantelamiento de los grupos criminales, el fortalecimiento de las instituciones, la energía, la minería, el comercio, la migración”. AFP