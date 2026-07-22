Piden prisión para dueño de restaurante con estrella Michelin en Corea del Sur por servir hormigas en postres

La Fiscalía de Corea del Sur solicitó a la justicia una pena de un año de prisión para el dueño de un restaurante con estrellas Michelin en Seúl, acusado de infringir la ley de seguridad alimentaria local tras servir postres decorados con hormigas secas, según informaron los medios internacionales.

Causa judicial por servir hormigas en Seúl

El establecimiento gastronómico, que cuenta con dos estrellas Michelin y está situado en el exclusivo distrito de Gangnam, fue imputado por violar la Ley de Saneamiento de Alimentos de Corea del Sur.

En ese país, la normativa vigente contempla únicamente 10 especies de insectos aprobadas para el consumo humano, entre las que figuran los saltamontes, los gusanos de la harina y las pupas del gusano de seda. Las hormigas no forman parte de la lista oficial, de acuerdo con la información brindada por la BBC.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica surcoreano iniciaron las acciones legales tras detectar reseñas e imágenes del postre en redes sociales y blogs de comensales, según reportó The Guardian. Además de la pena de prisión solicitada para el propietario, los fiscales requirieron una multa de 20 millones de won (unos US$ 13.510) para la empresa responsable del local.

La acusación judicial estima que el restaurante importó hormigas deshidratadas desde EE.UU. y Tailandia a partir del año 2021, utilizándolas como ingrediente secundario en varios platos durante cuatro años. Según el informe de The Guardian, la Fiscalía calcula que se vendieron unos 12.200 postres de sorbete con hormigas, lo que habría generado ingresos por aproximadamente 120 millones de won (cerca de US$ 81.185). En total, los investigadores calculan que se emplearon cerca de 49.000 hormigas importadas.

Hormiga. Foto: PxHere

Por su parte, el medio surcoreano The Chosun Daily publicó que las inspecciones sanitarias detectaron que los ejemplares utilizados contenían hasta 55 veces más metales pesados que los insectos comestibles autorizados de forma convencional, según citó la BBC.

Argumentos de la defensa y antecedentes gastronómicos

En su comparecencia ante el tribunal, el propietario del local admitió haber utilizado los insectos, aunque sostuvo que solo representaban una pequeña parte dentro de un menú degustación de 15 pasos. Según explicó la defensa a la Fiscalía, el chef ejecutivo había utilizado hormigas para aportar acidez natural a las preparaciones durante su trayectoria profesional en EE.UU. y Europa, desconociendo que la práctica resultaba ilegal en el territorio surcoreano, según detalló The Guardian.

La defensa del establecimiento cuestionó las estimaciones de ventas presentadas por la Fiscalía. Según la versión del restaurante citada por la BBC, solo el 60 % de los clientes aceptó probar la cobertura de hormigas en el sorbete, mientras que al resto se le sirvieron alternativas gastronómicas como vinagre fermentado o flores comestibles.

El responsable del restaurante argumentó ante la justicia que el uso de hormigas es una práctica culinaria presente en locales de alta gastronomía de países como Dinamarca, Reino Unido y Australia. Además, en diversas regiones de Asia, África y América Latina, estos insectos forman parte de la cultura gastronómica local, como las hormigas culonas en Colombia o las hormigas tejedoras en la cocina tailandesa.

El tribunal a cargo del proceso judicial confirmó que emitirá la sentencia definitiva el próximo 2 de setiembre.

¿Qué es una estrella Michelin?

Una estrella Michelin es un reconocimiento que se otorga a restaurantes que ofrecen una cocina considerada sobresaliente, indica la guía de Michelin. Para definir qué implica ese nivel, la guía evalúa cinco criterios universales: la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, el dominio de las técnicas culinarias, la personalidad del chef reflejada en sus platos y, especialmente, la consistencia a lo largo de todo el menú y en el tiempo. Es decir, no alcanza con una experiencia puntual destacada, sino que se busca un estándar alto que se mantenga en cada visita.

Ejemplar de la Guía Michelin. Foto: Amazon/Canva.

Estas distinciones se entregan de forma anual y no son permanentes. La guía revisa cada año tanto nuevos restaurantes como aquellos que ya cuentan con estrellas, con el objetivo de confirmar que siguen cumpliendo con ese nivel de excelencia. De esta manera, el reconocimiento apunta a premiar no solo la calidad, sino también la regularidad en la propuesta gastronómica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.