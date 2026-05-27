Parlamento presenta denuncia penal contra Gustavo Petro a días de las elecciones: ¿por qué se lo investiga?

A seis días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el Parlamento abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención en estos comicios. En la comunicación, firmada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, se señala que la decisión fue tomada tras las “últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales” de Petro relacionadas con las elecciones.

La apertura de la investigación ocurre después de críticas de sectores políticos y organismos de control por mensajes de Petro en apoyo al candidato oficialista Iván Cepeda.

La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del voto.

La Constitución establece que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano encargado de recibir e investigar las denuncias contra el jefe de Estado por posibles delitos o faltas disciplinarias.

El procurador general, Gregorio Eljach, pidió el lunes a la Comisión de Acusación un informe detallado sobre las denuncias y quejas radicadas contra el mandatario por presunta participación indebida en política.

Según medios locales, la Comisión tiene cerca de una docena de denuncias relacionadas con este tema, mientras que la Procuraduría (Ministerio Público) aseguró que busca ejercer funciones de seguimiento y vigilancia institucional sobre el trámite de esas actuaciones.

Si encuentra méritos, la Comisión deberá presentar una acusación contra Petro ante el Senado, que actúa como juez político en este tipo de procesos, que generalmente no prosperan.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitir su voto durante las elecciones legislativas en Bogotá. Foto: AFP

Incertidumbre electoral

La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia cerró el domingo con la izquierda amenazada de perder el poder frente a la derecha en medio de una grave crisis de violencia.

El senador izquierdista Iván Cepeda (63 años), primero en las encuestas de intención de voto, realizó un acto en Barranquilla, donde prometió ampliar la inversión en asuntos sociales “para poner el Estado al servicio” de los “excluidos”.

Por primera vez en el gobierno, la izquierda propone profundizar los programas de asistencia estatal impulsados por el presidente Petro, quien está impedido por ley de buscar la reelección.

Las encuestas prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, cuya principal bandera es la mano dura contra los grupos armados ilegales. En una plaza de toros llena en Medellín, el opositor enarboló las banderas contra el crimen financiado por el narcotráfico.

Colombia atraviesa por el peor pico de inseguridad en una década al término del gobierno de Petro, que intentó negociar la paz con organizaciones guerrilleras, paramilitares y narcos que se fortalecieron tras el pacto de paz que desarmó a las FARC, entonces la mayor guerrilla del continente.

La campaña estuvo marcada por la muerte en agosto pasado tras un atentado a bala del senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser candidato presidencial.

Ivan Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales colombianos. AFP

“A la gente como ustedes, protección, y a los bandidos, muerte o cárcel”, clamó de la Espriella, de 47 años, dentro de una urna de cristal antibalas desde la que da sus discursos. “Vamos a derrotar el comunismo”, “vamos a hacer grande a esta nación”, aseguró el candidato.

La senadora opositora Paloma Valencia, que aparece en un tercer escalón en las encuestas, realizó su acto en un coliseo de Bogotá. Valencia, de 50 años, es cercana al expresidente Álvaro Uribe.

Colombia llega a las elecciones presidenciales del próximo domingo con la necesidad de mejorar su desempeño económico, marcado por el aumento de la deuda pública, el deterioro fiscal y la desaceleración de la inversión extranjera, para poder mantener los avances sociales impulsados por Petro.

Aunque Colombia evitó una recesión durante el Gobierno de Petro, iniciado en 2022, el crecimiento económico ha sido moderado y acompañado de presiones fiscales. El PIB aumentó un 2,6 % en 2025, tras haber avanzado apenas un 1,5% en 2024.

Empate técnico y camino a balotaje

La carrera por la Presidencia colombiana está en situación de empate técnico entre el izquierdista Iván Cepeda y el derechista Abelardo de la Espriella, tanto para la primera como para la segunda vuelta. El sondeo, hecho por el Centro Nacional de Consultoría entre los pasados 16 y 22 de mayo y publicado por la revista Cambio el domingo, muestra a Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, con el 33,4% de la intención de voto para las elecciones del 31 de mayo, y a De la Espriella, del partido Defensores de la Patria, con el 30,9%. La diferencia, de 2,5 puntos porcentuales, está dentro del margen de error del 3% del sondeo y configura un empate técnico. La candidata Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, aparece con el 12,6%, seguida de Claudia López y Sergio Fajardo, ambos de centro, con el 2,5 y el 2,1% de las intenciones de voto.