Países del Golfo exigen avanzar hacia la autonomía en seguridad: alianza estratégica con EE.UU. "no es suficiente"

Los países del Golfo no pueden confiar únicamente en EE.UU., estimó Catar ayer. “Debemos tomar conciencia en el Golfo de que tener fuerzas internacionales en la región, una alianza estratégica con EE.UU., es muy importante, pero no es suficiente”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, Majed al Ansari.

“En materia de seguridad, la autonomía es la única forma de avanzar. Necesitamos a nuestros socios. Pero no podemos apoyarnos únicamente en ellos para nuestra seguridad”, añadió al margen del Foro Hili, una plataforma regional de diálogo. El rico emirato desempeña un papel de mediador entre Teherán y Washington, a pesar de haber sufrido ataques iraníes.

Irán atacó bases estadounidenses e infraestructura energética del Golfo en represalia por los bombardeos. Los países de la región, aliados de EE.UU., albergan numerosas bases estadounidenses.

En el mismo foro, celebrado en Abu Dabi, EAU se mostró partidario de restablecer la confianza con Irán. “Nuestro diálogo con Irán debe ser ambicioso.

Debe superar los problemas puntuales y abordar los temas estratégicos más amplios que conciernen a todo el Golfo: la seguridad, la libertad de navegación, la no injerencia, la cooperación económica y, en última instancia, la restauración de la confianza”, declaró Anwar Gargash, consejero diplomático del presidente emiratí. AFP