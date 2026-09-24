Paciente con ELA recupera habilidad para hablar gracias a implante cerebral: le dijo "te amo" a su esposa

Terrence Mandable fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2024. La enfermedad fue deteriorando de forma progresiva su habilidad para hablar, hasta el punto de complicarle la comunicación con familiares, amigos y compañeros.

El hombre fue seleccionado para una prueba experimental de un implante cerebral de la empresa Neuralink, que permite traducir sus pensamientos en palabras. Se trata del tercer participante de este estudio de la compañía.

"Terry es una persona muy extrovertida. Le encanta hablar, y es desgarrador ver por lo que está pasando", sostuvo su esposa, Lori, en un video elaborado por Neuralink.

¿Cómo funciona el implante?

El dispositivo se implantó en la región del cerebro relacionada con los movimientos del habla. Según Neuralink, los electrodos registran la actividad de miles de neuronas, mientras que los algoritmos de inteligencia artificial aprenden a identificar patrones asociados con la intención de hablar. Tras pasar una fase de entrenamiento, el sistema puede convertir estas señales en texto y, posteriormente, en voz sintetizada.

Durante una prueba con el implante, Mandable pensó en las palabras "te amo". El sistema las mostró en una pantalla y luego las reprodujo en voz alta para su esposa.

Médico evaluando estudio Foto: Canva

Para Mandable, la tecnología representa la posibilidad de recuperar una parte importante de su rutina. "Perder la voz me ha afectado de muchas maneras. Espero que esto me permita volver a participar de las conversaciones", afirmó.

Sin embargo, el implante aún se encuentra en fase experimental y no ha sido aprobado por la FDA, la agencia reguladora estadounidense, para su uso general. Neuralink subraya que los dispositivos están en investigación y que los resultados de un participante no representan necesariamente lo que se observará en otros pacientes.

Neuralink es una empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk que desarrolla interfaces cerebro-computadora, dispositivos diseñados para registrar señales neuronales y permitir la comunicación entre el cerebro y las computadoras.

OGlobo/GDA