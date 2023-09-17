Origen del Covid: OMS pidió a China que brinde acceso total para que científicos investiguen

AFP

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo estar dispuesto a enviar una nueva misión de expertos a China para averiguar el origen del Covid-19 y pidió "pleno acceso", en una entrevista con Financial Times.

"Instamos a China a que dé pleno acceso y pedimos a los países que planteen la cuestión en sus reuniones bilaterales (para incitar a Pekín) a cooperar", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros explicó que la OMS ya ha pedido "por escrito" a China que "nos dé información (...) y estamos dispuestos a enviar a un equipo si nos lo permite".

La comunidad internacional todavía no ha podido determinar con certeza el origen del Covid. Aunque, en principio, los primeros casos se detectaron a finales de 2019 en Wuhan (China), existen dos teorías opuestas: una fuga de un laboratorio de la ciudad donde se estudiaban estos virus, o que un animal infectó a personas que frecuentaban un mercado local.

Un equipo de especialistas dirigido por la OMS y acompañado por colaboradores chinos investigó en el país a principios de 2021.

En un informe conjunto, se inclinaron por la hipótesis de que el virus altamente contagioso fue transmitido por un animal que actuó como intermediario entre el murciélago y el humano, posiblemente en un mercado de Wuhan.

Tedros declaró posteriormente que "todas las hipótesis siguen sobre la mesa".

Ningún equipo pudo regresar a China y los responsables de la OMS reclamaron reiteradamente datos adicionales.

El director afirmó varias veces que la OMS no tiene intención de abandonar la investigación, y pidió varias veces a Pekín "transparencia a la hora de compartir datos, realizar las investigaciones necesarias y compartir los resultados".

La OMS levantó en marzo el nivel máximo de alerta por la pandemia. Gracias a las vacunas, la inmunidad adquirida tras la infección y a mejores tratamientos, el virus esta ahora mucho más controlado, aunque con la llegada del otoño boreal las infecciones aumentan en el hemisferio norte y aparecen nuevas variantes.