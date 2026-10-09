Muere un árbitro de lucha libre en México tras recibir una llave prohibida en el cuadrilátero

El árbitro de lucha libre mexicano Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, murió en el cuadrilátero tras recibir una llave prohibida por parte del luchador conocido como el “Hijo de Fishman”. De acuerdo a los primeros reportes, aunque recibió atención de los servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron su muerte. Tras el incidente, el luchador fue detenido y quedó bajo investigación por presunto homicidio culposo.

La trágica muerte del referí conocido como “El Búho” tuvo lugar este miércoles por la noche en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo.

El enmascarado habría aplicado una maniobra conocida como "martinete" al experimentado árbitro de 75 años durante el desarrollo del espectáculo. Tras la maniobra, El Búho permaneció inmóvil sobre la lona, lo que provocó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

¿Qué es el martinete?

Conocido a nivel internacional como piledriver, el martinete es una de las técnicas más peligrosas de la lucha libre. El movimiento consiste en colocar al rival de cabeza para después ejecutar una caída hacia la lona, por lo que una mala ejecución puede provocar lesiones graves en el cuello y la zona cervical con consecuencias que van desde la parálisis, hasta la muerte.

El Reglamento de Lucha Libre y Boxeo Profesional del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, establece en el Artículo 156 que un luchador puede ser descalificado por aplicar “un martinete en cualquiera de sus formas”.

Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", murió en el cuadrilátero Foto: Redes sociales

Además de que, en el Reglamento de Box y Lucha Libre Profesional del Estado de México, el Artículo 262 también establece que aplicar un martinete es motivo de infracción.

¿Quién es El Hijo de Fishman?

El luchador detenido por las autoridades es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, mejor conocido como Fishman, una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana. El llamado "Veneno Verde" brilló durante las décadas de los setenta y ochenta, consolidándose como una de las figuras más importantes del pancracio nacional.

Hijo de Fishman Foto: Instagram/Hijo de Fishman

Siguiendo el legado de su padre, el Hijo de Fishman inició su carrera profesional en 2008 en Xalapa, Veracruz, comenzando un recorrido que lo llevó a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del circuito independiente. A lo largo de los años, el enmascarado acumuló experiencia dentro y fuera de México, participando en funciones internacionales.

Con información de El Universal/GDA