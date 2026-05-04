Millones de estadounidenses ahora son elegibles para mudarse a Canadá por un cambio de ley de ciudadanía: requisitos

Canadá dio un giro en sus políticas de nacionalidad al implementar una reforma que elimina las restricciones generacionales previas para descendientes nacidos en el extranjero. Esta medida, que busca ampliar el acceso a la ciudadanía canadiense en un clima de ajustes migratorios, deja atrás la denominada "norma de la primera generación", la cual limitaba el beneficio únicamente a los hijos directos si el progenitor no había nacido en suelo canadiense.

Nueva manera de obtener la ciudadanía de Canadá

La nueva legislación permite que cualquier persona con un antepasado directo nacido en Canadá pueda solicitar la ciudadanía, independientemente de cuántas generaciones hayan pasado, según un artículo de The New York Times. Registros del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC, por sus siglas en inglés) muestran que el impacto fue inmediato: solo en el último mes, las solicitudes provenientes de Estados Unidos saltaron de 1.715 a 2.470, impulsadas por ciudadanos que ven en el pasaporte canadiense un resguardo ante la inestabilidad política.

La nueva disposición amplía el alcance generacional, ya que permite solicitar la ciudadanía sin un límite estricto de generaciones, siempre que se pueda demostrar el vínculo con un antepasado nacido en Canadá.

Requisitos y documentos para tramitar la ciudadanía canadiense

Para iniciar el proceso bajo la nueva normativa, el gobierno de Canadá exige una cadena documental ininterrumpida que conecte al solicitante con su antepasado original. Los documentos válidos incluyen certificados de nacimiento oficiales, registros de naturalización que acrediten la condición legal de los ancestros y, en casos de registros más antiguos, fes de bautismo parroquiales. Las autoridades advirtieron que la ascendencia lejana no garantiza la aprobación automática sin el soporte documental adecuado.

La ascendencia lejana no asegura que se apruebe de inmediato sin el soporte documental apropiado, según explicaron las autoridades canadienses.

Este cambio de leyes de ciudadanía de Canadá sucede al mismo tiempo que el Estado canadiense reduce la cantidad de trabajadores temporales y estudiantes internacionales para estabilizar la economía interna.

Bandera y pasaporte de Canadá. Foto. Canva.

Plazos, nuevas exigencias y el cambio de criterio

Aunque la ley actual es más flexible, el procedimiento requiere una investigación profunda en archivos públicos debido a que muchos registros datan de hace más de un siglo. De hecho, en los Archivos de Nueva Escocia las solicitudes de copias oficiales pasaron de 260 anuales a 1.500 en el primer trimestre de 2026. Es importante notar que para los nacidos a partir de diciembre de 2025 se aplicarán condiciones adicionales: sus padres deberán demostrar haber residido en Canadá durante al menos tres años antes del nacimiento.

En las primeras semanas, solo 1.480 solicitudes de 6.280 realizadas lograron tramitar la ciudadanía satisfactoriamente bajo la nueva normativa, indicó The New York Times, citando datos del IRCC.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.