Millonario golpe comando a Prada: usaron autos como arietes y bloquearon rutas para robar cientos de zapatos

Un grupo de entre seis y siete personas organizadas asaltaron en la madrugada de este jueves la planta de producción de la firma de lujo Prada en Dolo (Venecia, norte de Italia) y se llevaron cientos de zapatos de alta gama valuados en varios miles de euros.

Los autores del crimen, que se produjo en el entorno de las 4:30 de la madrugada hora local, utilizaron varios vehículos como arietes para forzar la entrada a la fábrica que se especializa en la manufactura de calzado de lujo, según informaron medios italianos.

Los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, con el fin de retrasar la llegada de los patrulleros policiales. Producto de este cerco, los efectivos debieron abandonar sus vehículos y continuar el recorrido a pie.

Dicho retraso permitió a los ladrones huir con los zapatos antes de ser interceptados.

Tras el incidente, autoridades italianas comenzaron a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto de la fábrica de Prada como de las zonas cercanas para identificar a los responsables y conocer cuál fue la ruta de escape.

Por el momento, no se han realizado detenciones, pero se mantiene un operativo de búsqueda activo por toda la región del Véneto, en el noreste de Italia.

EFE