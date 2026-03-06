La marca de zapatos creada por una maestra uruguaya que evoluciona con un espacio para el bienestar femenino

Actitud Shoes, la marca de calzado fundada por Vanesa Viera, se transformó: cerró su local en Car One y este mes inauguró un espacio propio llamado Casa Actitud, pensado como un lugar de encuentro para mujeres, con múltiples servicios y un fuerte foco en la experiencia del cliente. Tras este paso, la emprendedora proyecta crecer aún más este año.

En Casa Actitud, además de encontrar los productos de la marca, las clientas podrán acceder a masajes, pedicura, manicura, cosmetología médica, depilación, lifting de pestañas, venta de joyas con cristales y terapias de sanación emocional guiadas por una coaching de vida. Próximamente, sumará una cafetería.

La casa —ubicada en Country Real de Azúa, a una cuadra de Car One— cuenta con un local principal como zapatería, un patio interno y consultorios para los distintos servicios. La tienda tiene un gran ventanal hacia el patio, un espacio pensado también para niños y ya se trabaja en el diseño de un jardín de invierno.

«Veíamos que nuestra comunidad de clientas necesitaba servicios que tengan que ver con la seguridad y el bienestar integral, el cuidado personal y el equilibrio. Y sentimos que esta nueva propuesta está alineada con darle un valor real a la identidad de la marca, que nunca fue una zapatería tradicional. El espacio está pensado para que vengan las mujeres solas, con hijos, pareja o amigas, y que disfruten del lugar», explicó la directora.

Viera añadió que este proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda de su equipo, con quienes creyeron que la «comunidad de las Mabeles» —como llaman a sus clientas— estaba lista para un salto más grande.

Actitud Shoes se instaló en Casa Actitud, que abrió sus puertas esta semana. Gentileza: Actitud Shoes

Comunidad

Actitud comenzó como un emprendimiento en el living de una casa en Salinas, con la venta de calzado de cuero con diseños innovadores, pero con el tiempo fue sumando productos como accesorios y prendas de moda.

«Actitud siempre fue un lugar donde se genera comunidad, porque tanto mi equipo como yo construimos vínculos muy fuertes con las mujeres que vienen a comprar. En el local se genera confianza, identidad, y es un espacio en el que la mujer se siente cómoda y representada», señaló Viera, y destacó que esos vínculos han impulsado la conversión de compra así como la recurrencia.

Esa característica llevó a Viera a pensar en un proyecto más amplio: un espacio que nucleara diversos servicios. La idea la tenía desde hacía varios años, incluso antes de ingresar en Car One, una «vidriera» que potenció la visibilidad y el posicionamiento de la grifa. En tanto, supropio e-commerce es su otro canal de ventas, además del local al público.

«Las marcas que no evolucionan se vuelven previsibles y nosotras elegimos crecer. Esto no es solo un crecimiento empresarial, sino también personal. Casa Actitud es un lugar donde las mujeres se encuentran, se inspiran y se potencian entre ellas», sostuvo.

La inversión, aseguró, fue importante no solo a nivel económico, sino también de tiempos y estrategia para encontrar alianzas que potencien el negocio.

Vanesa Viera, creadora de Actitud Shoes, en la apertura de Casa Actitud. Gentileza: Actitud Shoes