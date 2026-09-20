Meloni anuncia una ley que limita la cantidad de extranjeros por aula y prohíbe hiyab y burka

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció este domingo que su Gobierno presentará un proyecto de ley que establecerá un número máximo de alumnos extranjeros por aula en los colegios del país.

La medida será presentada en el próximo Consejo de Ministros, según anunció Meloni durante su intervención en la reunión de jóvenes de su partido, Hermanos de Italia.

El proyecto también contempla que los padres de alumnos extranjeros con graves problemas de integración escolar aprendan italiano. Además, establece la prohibición del burka y el hiyab en los centros educativos.

"Vas al colegio con la cara descubierta, y en Italia, nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse. La igualdad entre hombres y mujeres es innegociable", afirmó Meloni.

La primera ministra también defendió la necesidad de evitar que los alumnos italianos se conviertan en minoría dentro de las aulas. "No es posible que en un aula italiana los niños italianos se sientan desplazados por ser minoría. No puede ocurrir", sostuvo.

Cambios en la formación profesional

Meloni anunció además que los centros que ofrecen formación profesional pasarán a ser denominados "institutos". Según explicó, el objetivo es que quede claro desde sus nombres que se trata de escuelas de igual valor y que quienes asisten a ellas tienen el mismo valor.

Durante su discurso, la primera ministra también cuestionó los sistemas de aprobación general en la educación. "La escuela para todos debe ser capaz de reconocer tanto los logros como las debilidades, debe ofrecer motivación a quienes van por delante y apoyo a quienes tienen dificultades", señaló.

En ese sentido, criticó que se pretenda otorgar a todos una nota aprobatoria, porque, según sostuvo, eso "socava el mérito y oculta las carencias", perjudicando tanto a quienes necesitan motivación como a quienes requieren apoyo.

"Por lo tanto, el primer deber de la escuela es evaluar al niño, enseñarle que el juicio existe, que los errores son útiles para el crecimiento y que la educación y el respeto se basan en las normas y no en su negación", subrayó.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el pasado miércoles 17 de junio el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. FOTO: EFE/EPA/YOAN VALAT.

La financiación universitaria

Meloni también aseguró que su Gobierno aumentó la financiación ordinaria destinada a las universidades hasta su nivel más alto de la historia.

Según afirmó, el fondo asciende actualmente a 9.400 millones de euros, una cifra que representa un aumento del 25% respecto de 2019.