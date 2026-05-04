Lo que pasa con las detenciones de los activistas en la flotilla que se dirigía a Gaza, entre ellos argentinos

La Flotilla Global Sumud (GSF) instó ayer domingo a los gobiernos de España y Brasil a “actuar de inmediato”, después de que el Tribunal de Magistrados de Ashkelon (Israel) prorrogara dos días más la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila. Por su parte, el legislador de la provincia de Buenos Aires, Pablo Giachello, regresó a su país tras ser liberado.

La Flotilla Global Sumud (GSF) pidió a los gobiernos de todo el mundo, pero en especial a los de España y Brasil, la liberación de los detenidos; iniciar “investigaciones públicas independientes” sobre el arresto de estos dos activistas en aguas internacionales e imponer “sanciones significativas” a Israel por sus “continuas violaciones del derecho internacional”.

Por su lado, el gobierno israelí defiende su posición de tener que intervenir para garantizar que los movimientos de ayuda a Gaza no representen, directa o indirectamente, una amaneza al país y sus ciudadanos.

Asimismo, la Flotilla anunció también que intensificarán sus acciones de resistencia civil con acampadas que comenzarán hoy lunes en Bruselas y que se extenderán a otras ciudades europeas.

La detención de Abukeshek y Ávila se prorrogó ayer domingo por la mañana durante dos días más, a pesar de los cuatro que había solicitado la Fiscalía del Estado israelí, que en su petición presentó una lista de presuntos delitos cometidos por los activistas. Entre esos presuntos delitos figura el de “colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios y transferir bienes para una organización terrorista”, informó el centro legal Adalah, que representa a los dos activistas, en un comunicado.

Los dos miembros de la Flotilla, que se embarcaron en una expedición de 58 aeronaves que por segundo año consecutivo pretendía romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria, llegaron el sábado a Ashkelon (ciudad costera al sur de Israel) tras permanecer otros dos días bajo custodia de la Marina israelí. Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español definieron esa maniobra de las autoridades israelíes como un “secuestro”, al ejecutarla en aguas internacionales y a unos 1.150 kilómetros de la Franja de Gaza.

Argentinos

El legislador de la provincia de Buenos Aires, Pablo Giachello, integrante de la Flotilla Global Sumud, cuyos tripulantes fueron detenidos en su camino a Gaza y detenidos por las fuerzas israelíes, regresó ayer a su país tras ser liberado.

Giachello, legislador del Partido Obrero-Frente de Izquierda, detenido junto a otros 175 tripulantes de la Flotilla, arribó ayer al aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires y denunció públicamente que habían recibido maltratos. El gobierno israelí insiste en que están cumpliendo con medidas de control para garantizar seguridad a los israelíes durante la guerra. La Flotilla zarpó de Barcelona (España) el pasado 15 de abril con el objetivo de llegar a Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina y fue interceptada el jueves por fuerzas israelíes en aguas internacionales.

EFE