Liberan a empresario chileno tras una semana secuestrado: cuatro detenidos y el vínculo con el Tren de Aragua

La ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, confirmaron ayer miércoles la liberación del empresario de 84 años Jorge Vera, secuestrado por más de una semana en la capital.

En el operativo que terminó con la liberación de Vera, en buen estado de salud, se realizó la detención de cuatro personas, tres ciudadanos extranjeros y un nacional.

“Quiero ser muy clara, fuerte: nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país, y es momento de que se vayan”, afirmó Steinert a los periodistas.

Vera fue interceptado el pasado martes 21 de abril por tres vehículos cerca de su casa en la comuna de San Miguel, en la zona centro-sur de la capital chilena, siendo obligado a descender de su camioneta y subir a la fuerza a otro automóvil que luego se dio a la fuga.

Miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua en la prisión de alta seguridad de El Salvador. Foto: AFP

El trabajo del Ministerio Público y la Policía chilena se extendió por una semana para dar con su paradero, lo que se pudo concretar en la madrugada del miércoles tras la alerta por un vehículo quemado en las afueras de Santiago, lugar donde fue ubicado.

El fiscal del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, persecutor a cargo de la investigación, señaló que “la dinámica de los hechos, la forma de comisión y el ‘modus operandi’ del delito es la que utiliza el Tren de Aragua”, estructura que se instaló en Chile aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.

Delitos como el secuestro han registrado un aumento significativo en Chile, llegando a la cifra histórica de 868 casos en 2024, el nivel más alto de la última década, según datos del Ministerio Público. EFE