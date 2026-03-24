Chile retira apoyo a Michelle Bachelet para la ONU: qué pasará con la candidatura de la expresidenta

El gobierno de Chile, bajo el mando del flamante presidente José Antonio Kast, retiró este martes el apoyo del país a la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU. La exmandataria chilena había sido postulada por el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), en conjunto con México y Brasil.

Pese a no contar con el apoyo de Chile, todavía puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de las otras dos potencias latinoamericanas.

"La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

Sin embargo, el gobierno anunció que si Bachelet sigue con su candidatura, no apoyarán a otro contendiente.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, posa para en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago. Foto: AFP

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026. La política chilena ya tuvo altos cargos en el organismo internacional. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018), con el Partido Socialista.

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones.

Con información de EFE y AFP