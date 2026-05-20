Las cuatro hipótesis que maneja la policía sobre la muerte de los buzos italianos en una cueva en Maldivas

Concluyó este miércoles el operativo internacional para recuperar los dos últimos cadáveres de los buzos italianos que permanecían atrapados en una cueva submarina de Maldivas.

Si bien todavía resta determinar la causa médica exacta de los fallecimientos, los especialistas manejan un abanico técnico de cuatro hipótesis principales.

Las cuatro hipótesis de la tragedia en la cueva submarina en Maldivas

Aunque se desconoce la causa de muerte, las hipótesis apuntan a un problema con la mezcla de oxígeno en sus tanques, las adversas condiciones climáticas, las corrientes térmicas repentinas o una pérdida de orientación en una grieta de la cueva.

Según informó El Mundo, la ley permite realizar actividades de buceo con un límite de hasta 30 metros. Si bien, no existe una ley que impida sobrepasar ese limite, los investigadores cuentan con la posibilidad de proponer una sumersión mas profunda, ya que no hay una ley que lo impida.

Ahora bien, las principales investigaciones sostienen que el problema radica que la inmersión implicaba la visita a una cueva, un dato que no aparecía en la propuesta a las autoridades en Maldivas.

Un barco parte del operativo internacional para recuperar los dos últimos cadáveres de los buzos italianos fallecidos en Maldivas. Foto: Maldives President's Media Division/EFE

El rescate de los últimos cuerpos

"Los dos cuerpos restantes han sido recuperados y traídos a la superficie, por lo que concluye la fase actual de la misión. Agradecemos al equipo de DAN su profesionalidad y apoyo", declaró a EFE el portavoz del Gobierno maldivo, Mohamed Hussain Shareef.

Las autoridades confirmaron que la expedición de buceo terminó con éxito con los mismos procedimientos de este martes, cuando el grupo de expertos finlandeses logró recuperar otros dos de los cadáveres de los cinco fallecidos.

El portavoz maldivo avanzó que la siguiente fase será la repatriación de los cuerpos a Italia, que se espera que sean enviados en un mismo vuelo una vez concluyan las labores de identificación en la morgue de Malé, según la compañía encargada del traslado.

Con la operación de este miércoles, el equipo de especialistas ha logrado recuperar la totalidad de los cinco turistas fallecidos en una compleja misión a 60 metros de profundidad, que ha requerido el uso de material especializado como propulsores subacuáticos (DPV) y sistemas redundantes de soporte vital, según indicó DAN Europe.

Desaparición y muerte de cinco buzos en Maldivas

El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando los cinco turistas italianos, tres mujeres y un hombre que formaban parte de un grupo de científicos, además de un acompañante, quedaron atrapados en una gruta mientras practicaban una expedición de submarinismo.

La cueva, bajo el nombre de Dhevana Kandu, cercana a la isla de Alimath, es conocida por tener pasajes extremadamente estrechos y una visibilidad casi nula, en una zona de alta afluencia para los amantes del buceo.

Uno de los cuerpos fue recuperado el mismo día del incidente en la entrada de la cueva y fue enviado a Italia el lunes, mientras que los cuatro restantes fueron localizados el domingo por el equipo de asistencia médica europeo.

Cueva de los tiburones en Maldivas. Foto: captura de pantalla de Neva Divers.

El operativo internacional se organizó después de que la búsqueda local fuera suspendida temporalmente tras la muerte del militar maldivo Mohamed Mahdhee, quien falleció ahogado mientras intentaba localizar los cuerpos de los italianos.

Con información de EFE y La Nación/GDA