La “reconciliación” que plantea Keiko Fujimori ante el desafío de gobernar un país dividido y sin mayorías

La derechista Keiko Fujimori planteó ayer miércoles una “reconciliación” entre las fuerzas políticas de Perú para dejar atrás una década de inestabilidad, en un acto para su acreditación como presidenta electa.

Keiko Fujimori de 51 años venció en la segunda vuelta por un estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez. Asumirá el poder el próximo 28 de julio.

Perú ha tenido ocho presidentes diferentes desde 2016. Varios de ellos fueron destituidos por el Congreso, donde el fujimorismo es una fuerza importante, o renunciaron antes de correr la misma suerte.

“Pensar distinto no nos hace. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias: significa aprender a construir sobre aquello que nos une”, dijo la política en su discurso tras recibir sus credenciales del cargo en el Teatro Nacional de Lima.

Simpatizantes de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular. Foto: AFP

“Ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división”, agregó Fujimori, y convocó a trabajar juntos a fuerzas políticas, instituciones estatales, gremios y la academia.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

El líder de Fuerza Popular tiene como primeros desafíos “asegurar la gobernabilidad”, ya que no tiene mayoría en el Congreso, y “cumplir las promesas de campaña (de) ‘poner orden’ en temas de criminalidad”, dice a la AFP el politólogo Eduardo Dargent.

El país además atraviesa su peor crisis de seguridad en tres décadas. Keiko Fujimori prometió un gobierno de mano dura para enfrentarla. Entre 2018 y 2025 las denuncias anuales por extorsión se multiplicaron por más de ocho, hasta 26.500.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saluda a sus seguidores durante el cierre de su campaña. Foto: AFP

Keiko Fujimori recibió las credenciales de presidenta electa de Perú para el período 2026-2031 por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la sesión solemne también se entregó las credenciales al primer y segundo vicepresidente de Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente.

La fórmula presidencial del partido Fuerza Popular fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta presidencial, que disputó con el partido Juntos por el Perú, del izquierdista Roberto Sánchez.

El JNE detalló que en esos comicios Fujimori recibió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez alcanzó 9.173.755 sufragios.

Ese día, el presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que las elecciones generales de este año representaron “uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales” de la historia reciente de Perú. AFP, EFE