La oposición pide claridad sobre el acuerdo firmado entre EE.UU. y Venezuela en materia petrolera

El grupo opositor venezolano Unión y Cambio pidió ayer sábado al régimen de Delcy Rodríguez que haga público el alcance, los términos y condiciones del acuerdo petrolero anunciado entre el país y Estados Unidos.

“Este acuerdo se trata de un contrato de interés nacional y en consecuencia debe ser visto y tratado de acuerdo a nuestra Constitución nacional”, indicó el grupo en un comunicado publicado en X.

Asimismo, dijo que la política petrolera que ha planteado ha sido clara al favorecer la explotación de las vastas reservas petroleras de Venezuela, la atracción de capitales nacionales e internacionales, un régimen fiscal que no sacrifique los ingresos y al mismo tiempo estimule la extracción de hidrocarburos y el mantenimiento de la propiedad del petróleo para los venezolanos.

“A partir de 2003, la industria petrolera venezolana y especialmente PDVSA fueron objeto de un proceso destructivo que se tradujo en una caída vertical de la producción y de las exportaciones y un incremento sin precedentes del endeudamiento, en el contexto de una corrupción rampante y mal manejo de la industria”, añadió. Ante esto, Unión y Cambio sostuvo que la redemocratización de Venezuela pasa por reconstruir las instituciones, entre ellas la petrolera.

Pozo petrolero de PDVSA Foto: AFP

El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un “acuerdo histórico” por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado”. Expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela.

Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Juan Pablo Guanipa, exsenador de Venezuela. Foto: Darwin Borrelli

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

Por su lado, los opositores venezolanos Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa señalaron que la manera de reactivar a largo plazo la economía en Venezuela es con unas elecciones “libres”, luego de que Estados Unidos y Delcy Rodríguez anunciaran un acuerdo en materia petrolera. “La única manera de verdaderamente reactivar a largo plazo la economía venezolana y hacer que este acuerdo beneficie a ambas partes es con una elección libre que lleve a un gobierno representativo, a reglas claras de juego”, indicó Guanipa en una publicación en X.

Guanipa cree que mientras la “gente que destruyó” -en alusión al chavismo- el país y Petróleos de Venezuela (PDVSA) siga manejando el dinero que salga de ese acuerdo, “pues se está construyendo un rascacielos con pilares de barro”.

Entretanto, el diputado Capriles sostuvo que hay “muchas dudas” y la opacidad sigue imperando en cuanto a este nuevo acuerdo. “El país tiene derecho y exige respuestas”, apostilló. Con información de EFE