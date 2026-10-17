La isla que Leonardo DiCaprio compró para salvar su ecosistema y el proyecto turístico que generó polémica

El reconocido actor y productor norteamericano Leonardo DiCaprio compró una isla deshabitada ubicada frente a las costas de Belice por US$ 1,75 millones.

Su adquisición tiene como principal objetivo un proyecto de restauración ecológica del ecosistema de la isla, también conocida como Blackadore Caye, que incluye una propuesta turística que causó polémica en los residentes.

La iniciativa, denominada Blackadore Caye, a Restorative Island, fue diseñada por el actor junto al arquitecto Jason McLennan con el objetivo de construir una propuesta de turismo sustentable a lo largo de las 104 hectáreas disponibles en la isla. El proyecto contempla la construcción de 68 villas, 48 residencias privadas y una reserva natural que ocupará aproximadamente la mitad de la isla.

En ese sentido, la propuesta incluye la implementación de sistemas de energía renovable, un tratamiento especial de residuos y un sistema de protección de las especies marinas locales.

Isla ubicada en las costas del mar Caribe en Belice. Foto: Canva.

Las polémicas y modificaciones al diseño original de la isla

A pesar de sus objetivos ecológicos, la iniciativa del actor enfrentó resistencias por parte de pescadores locales y organizaciones ambientalistas. Los cuestionamientos se centraron en el posible impacto de las obras sobre las zonas tradicionales de pesca, el transporte de visitantes y el riesgo que la infraestructura turística implica para un ecosistema costero.

Ante estas críticas, el proyecto original sufrió una serie de modificaciones que incluyeron la cancelación de una pista de aterrizaje privada y la eliminación de construcciones sobre el agua.

Si bien las autoridades locales, entre las que destaca el ex primer ministro de Belice, Dean Barrow, respaldaron la inversión por su impacto positivo en la economía y la generación de empleo para los locales, el desarrollo de las obras experimentó demoras para ajustar sus parámetros a las exigencias de sostenibilidad de la región.