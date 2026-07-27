La derecha de Brasil sigue sumando candidatos para enfrentar a "Lula" da Silva, que lidera las encuestas

Romeu Zema, el exgobernador del estado brasileño Minas Gerais, lanzó este lunes su candidatura a las próximas elecciones presidenciales del 4 de octubre con críticas al presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y con la seguridad pública como prioridad.

Se presentará por el Partido Novo, representando una alternativa más dentro de la derecha fragmentada tras la prisión del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

"Mi bandera es estar en contra del PT (Partido de los Trabajadores), yo vi al PT destruir Brasil", dijo Zema en rueda de prensa. En su opinión, "nadie aguanta cuatro años más” de una continuidad de gobierno.

En este sentido, recordó algunos casos de corrupción de los gobiernos progresistas y anticipó promesas en materia de seguridad, como declarar a las bandas de narcotraficantes brasileñas como "organizaciones terroristas", -al estilo del presidente estadounidense, Donald Trump- y construir una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía

El hijo mayor de Jair, el senador Flávio Bolsonaro, el conservador Ronaldo Caiado y el empresario Renan Santos, son las otras opciones conocidas dentro de ese espectro político. Las últimas encuestas electorales otorgan a Zema apenas un 3% de los apoyos, muy lejos de Bolsonaro y Lula.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Foto: AFP

Según reveló este lunes una encuesta de Nexus encargada por la entidad financiera BTG Pactual, el presidente brasileño tendría la ventaja a nivel nacional frente a Bolsonaro. En primera vuelta, el presidente reúne un 42% de las intenciones de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, con 33%. En segunda vuelta Lula obtiene un 47% de las intenciones de voto frente al 43% de su rival, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error.

Si se compara con la encuesta anterior de Nexus/BTG, difundida el 13 de julio, da Silva mantuvo su porcentaje y Bolsonaro retrocedió un punto, aunque la variación también se encuentra dentro del margen de error.

No obstante, al menos en Río de Janeiro, el escenario parece darse a la inversa. Según el diario brasileño O Globo a partir de una encuesta de Genial/Quaest, en esa ciudad el hijo del exmandatario se ubicaría por encima del actual presidente.

Con información de EFE y La Nación/GDA