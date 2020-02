Juicio político: Senado absolvió a Trump, que ahora va por la reelección en Estados Unidos

Donald Trump sigue festejando. Al papelón demócrata del lunes en Iowa y a su entonado discurso del martes en el Congreso, el presidente fue absuelto ayer miércoles por el Senado en el juicio político, un triunfo previsible pero que le da otro gran empujar para encarar la campaña electoral para su reelección en noviembre.

Trump, el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un proceso de destitución después de Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998), había sido acusado por la oposición demócrata de presionar a Ucrania para que investigue al exvicepresidente Joe Biden, uno de sus potenciales rivales en noviembre.

El Senado de mayoría republicana votó 52-48 para absolver a Trump de abuso de poder y 53-47 para librarlo de la acusación de obstrucción al Congreso, los dos cargos en su contra aprobados el 18 de diciembre por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. Se necesitaban 67 votos para declararlo culpable.

Solo un senador republicano, el influyente Mitt Romney, derrotado por el demócrata Barack Obama en las presidenciales de 2012, votó a favor de condenar a Trump.



La votación solemne en el Senado fue seguida en vivo por televisión por decenas de millones de estadounidenses.

En un comunicado, la Casa Blanca celebró la “completa reivindicación y exoneración del presidente”, consideró “corrupto” el juicio político, e insinuó que debería haber un “castigo” para el fiscal jefe de la oposición demócrata, el congresista Adam Schiff.



Apenas fue absuelto, Trump tuiteó un video, que ya había publicado el año pasado, de un montaje que representa una portada falsa de la revista Time declarándolo presidente por toda la eternidad.

“Haré una declaración pública mañana a las 12H00 desde la Casa Blanca para hablar de la VICTORIA de nuestro país sobre esta Farsa del Juicio Político!”, anunció luego también en Twitter. El anuncio de Trump será a la hora 14 de Uruguay.



Desde que estalló el escándalo, Trump afirma ser víctima de una “caza de brujas” orquestada por la oposición que no habría digerido la derrota de Hillary Clinton de 2016.

La estrategia parece haber dado frutos: según la última encuesta de Gallup, Trump registraba 49% de opiniones favorables, un récord desde su llegada al poder.



El martes, antes de la votación en el Senado, frente a un Congreso repleto para el discurso anual sobre el Estado de la Nación, Trump enarboló lo que considera sus grandes logros con la mira puesta en los comicios del 3 de noviembre. Habló del “poderoso muro” contra la inmigración desde México, sus acuerdos comerciales con China y el nuevo tratado con México y Canadá, pero sobre todo, “el gran éxito económico” de Estados Unidos. Nunca mencionó las palabras “juicio político”.



Los republicanos gritaban “¡Cuatro años más!”, mientras los demócratas permanecían en silencio, sin aplaudir.

Dos gestos políticos trasmitidos en vivo por televisión hablaron por sí solos. Al comienzo, Trump se negó a darle el habitual apretón de manos a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Y al final, la líder demócrata rompió en pedazos su copia del discurso.

Pelosi dijo ayer que Trump sigue siendo “una amenaza para la democracia estadounidense”. “Hoy, el presidente y los republicanos del Senado han normalizado el irrespeto por la ley y rechazado el sistema de controles y equilibrios de nuestra Constitución”, sostuvo. “El presidente sigue siendo una constante amenaza para la democracia estadounidense, con su insistencia en que está por encima de la ley”, agregó Pelosi.



El congresista demócrata Jerry Nadler anunció ayer miércoles que la Cámara “probablemente” convocará al exasesor en Seguridad Nacional, John Bolton, que en un libro de pronta aparición revela que Trump presionó a Ucrania.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la absolución a Trump “virtualmente no tiene valor” debido a que la mayoría republicana se negó a escuchar los testimonios de testigos durante el juicio político.



Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, tachó este caso de “incoherente” y acusó a los demócratas de querer “romper” las reglas y escribir otras nuevas solo porque perdieron las elecciones de 2016.

En tanto, el exalcalde de Nueva York y candidato en las primarias demócratas, Mike Bloomberg, aseguró que, aunque el Senado haya absuelto a Trump, los “historiadores” lo condenarán tras lo que ha tildado de “farsa” de juicio.

Pelosi: “Es un vendedor de aceite de serpiente”

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, explicó ayer miércoles que no tenía planeado romper una copia del discurso sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump, pero que decidió hacerlo porque no pudo encontrar una página en “que no mintiera”.



Pelosi rompió una copia del discurso que dio Trump el martes por la noche, segundos después de que el republicano terminó su alocución. La líder demócrata fue ovacionada de pie por los legisladores de su partido en una reunión ayer miércoles, según personas de la oposición presentes en el lugar.



“Anoche (por el martes) vimos al presidente de Estados Unidos destrozar la verdad frente a nosotros. Romper la verdad”, dijo Pelosi, según un asistente a la reunión a puerta cerrada que tomó notas de sus palabras.



Pelosi dijo que Trump mintió al afirmar que protegería la cobertura de un seguro de salud para pacientes con preexistencias, ya que su administración respalda una demanda que busca revocar una ley que protege a esos pacientes.



“Traté de encontrar una página que no contuviera una mentira”, dijo Pelosi, según el asistente a la reunión que habló bajo condición de anonimato. “Está vendiendo una lista de productos como un vendedor de aceite de serpiente. No podemos dejar que esto (...) siga. Entonces (...) comencé a apilar mis papeles de una manera que pudieran romperse”, dijo Pelosi en la reunión según la fuente.



La congresista demócrata dijo además a sus correligionarios que el hecho de que el presidente no le diera la mano antes del discurso no influyó en la decisión de romper el documento. Las imágenes de televisión mostraron cuando Pelosi le extiende su mano y Trump la ignora.