La Casa Blanca busca prohibir la publicación del libro de John Bolton

La Casa Blanca quiere prohibir a toda costa la publicación del libro de John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional, que puede comprometer seriamente al presidente Donald Trump en el juicio político que se le sigue en el Senado. El argumento para vetar el libro es que contiene información clasificada.

El Consejo Nacional de Seguridad (NSC) dijo en una carta dirigida Charles Cooper, el abogado de Bolton, que tras una revisión preliminar del texto -proceso que aplica a cualquier empleado de la Casa Blanca que escriba un libro- se constató que contiene “una cantidad significativa de información clasificada”.



“Parte de esta información está en el nivel de máxima confidencialidad”, dijo el NSC en la misiva, y agregó que “el manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esta información clasificada”.

Los demócratas presionan para que el Senado cite a Bolton como testigo en el juicio contra Trump tras divulgarse que el borrador de su libro The Room Where it Happened (La habitación donde sucedió) corrobora la acusación de abuso de poder en contra el mandatario.



Pero los senadores republicanos se han negado a permitir nuevos testigos o pruebas en el juicio político, al tiempo que buscan votar lo antes posible para exonerar a Trump y certificar su continuidad en el cargo.



Para cesar a Trump se necesita una mayoría de dos tercios de la cámara. Hay 53 senadores republicanos y ninguno ha abogado en público por la salida del mandatario.



Bolton revela en el libro, según The New York Times, que el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que ese país no abriera una investigación sobre el exvicepresidente Joe Biden, su posible rival demócrata en las elecciones de noviembre de 2020, y su hijo Hunter.



“Según la ley federal y los acuerdos de confidencialidad que su cliente firmó como condición para obtener acceso a información clasificada, el manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esta información clasificada”, sostiene la carta del NSC al abogado de Bolton.

Trump cargó contra Bolton en Twitter, diciendo que “no logró ser aprobado como embajador ante la ONU hace años, no ha logrado ser aprobado para nada desde entonces, me ‘suplicó’ por un trabajo no aprobado por el Senado” y agregó que “si le hubiera escuchado, estaríamos en la Sexta Guerra Mundial ahora”.



Trump agregó que Bolton, que dejó su puesto en la Casa Blanca en septiembre, “se fue y escribió INMEDIATAMENTE un libro desagradable y falso. Todo es Seguridad Nacional Clasificada. ¿Quién haría algo así?”.



Bolton contradijo la versión de Trump, asegurando en el libro que el presidente le dijo que quería congelar 391 millones de dólares en ayuda para seguridad a Ucrania hasta que Kiev investigara a Biden y su hijo Hunter, reportó The New York Times.