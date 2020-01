Los republicanos y el juicio político a Trump: “Que acabe ahora”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los abogados de Donald Trump cerraron ayer martes su sesión final de argumentos en el Senado con un llamado a acabar “aquí y ahora” el juicio político en contra del mandatario por las presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus rivales políticos, el exvicepresidente Joe Biden.



“Es hora de que esto acabe aquí y ahora”, subrayó Pat Cipollone, líder del equipo de defensa de Trump. Cipollone criticó de manera reiterada el peligroso “juego político” de los demócratas para sacar al mandatario del cargo.

Otro de los abogados del mandatario, Jay Sekulow, insistió en que los cargos contra Trump son demasiado endebles para llevar a cabo un proceso de destitución presidencial. “El umbral para el juicio político no puede ser tan bajo”, afirmó Sekulow.



El sucinto alegato de la defensa contrastó con las prolongadas sesiones de los fiscales acusadores demócratas, encabezadas por el legislador Adam Schiff, quienes expusieron durante largas jornadas que la evidencia era “abrumadora” para destituir a Trump por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.



Este miércoles y jueves será el momento en el que el centenar de senadores presentarán sus preguntas por escrito para ser respondidas tanto por los fiscales demócratas como por la defensa.

De este modo, el día clave pasaría a ser el viernes, cuando se sometería a debate, y luego a votación, la propuesta de contar con nuevas evidencias y testigos. Los republicanos cuentan con mayoría en el Senado de 53 votos frente a 47 de los demócratas. La presión se centra en un grupo de senadores republicanos moderados, entre los que se encuentran Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine), Lamar Alexander (Tennessee) y Lisa Murkowski (Alaska), quienes podrían votar con los demócratas y así abrir la puerta a continuar el procedimiento con la comparecencia de testigos.



Por ahora, sin embargo, los republicanos han votado en bloque en contra de las diversas enmiendas presentadas por los demócratas y estos cuatro senadores han evitado pronunciarse sobre el que podría ser su voto sobre la convocatoria de testigos, por lo que se mantiene la incertidumbre.



Revelación de John Bolton.

La presentación de argumentos de la defensa se vio sacudida esta semana por la revelación del exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, quien de acuerdo a extractos de un próximo libro (The Room Where it Happened), Trump le reconoció que presionó a Ucrania.



De acuerdo al diario The New York Times, Trump le dijo a Bolton en agosto que “quería continuar congelando los 391 millones de dólares de asistencia de seguridad a Ucrania hasta que los funcionarios ucranianos lo ayudaran con las investigaciones” contra los demócratas, incluidos Biden y su hijo Hunter, que había trabajado para la compañía de gas ucraniana Burisma. Ahora los senadores republicanos se enfrentan a una creciente presión de los demócratas para que Bolton de su versión en el Senado.