Japón: tras fuerte sismo, retiran alerta de tsunami, pero advierten por réplicas y un potencial megaterremoto

Japón retiró ayer lunes la alerta por tsunami emitida tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa oriental del centro y noreste del país, dejando al menos un herido según medios locales.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) había alertado de que podrían llegar a producirse olas de hasta tres metros de altura en la tarde del lunes en las prefecturas norteñas de Hokkaido, Iwate y Aomori, pero solo se registraron olas de 80 centímetros en el puerto de Kuji (Iwate).

Así, el organismo decidió levantar la alerta y dejar un aviso desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, donde el agua puede alcanzar hasta una altura de un metro.

Al menos un hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital tras caerse por las escaleras de su hogar en Hachinohe, en Aomori, reportó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Esta foto muestra un mensaje de advertencia en una pantalla de una transmisión en vivo de NHK con alerta de tsunami. Foto: AFP

En este contexto, las autoridades urgieron la evacuación de 170.000 residentes en cinco prefecturas: Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima, según recogió la cadena de televisión NHK.

Además, la JMA, que elevó a 7,7 la magnitud del seísmo ocurrido a las 16.53 (hora local, 4.53 en Uruguay) con una profundidad de 20 kilómetros, emitió una alerta de potencial megaterremoto desde Hokkaido hasta Chiba (al este de Tokio).

Durante la tarde, la primera ministra, Sanae Takaichi, informó a la prensa que su gabinete está “confirmando el alcance de los daños humanos y materiales”.

En cuanto al transporte, debido a los cortes de electricidad y a la activación del sistema de prevención, el servicio de trenes, incluido el tren bala, se suspendió en varios puntos del país.

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante una conferencia de prensa en Tokio. Foto: AFP

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

La previsión es que en los próximos días se produzcan terremotos de una escala similar en la misma zona, como ocurrió en ocasiones anteriores, explicó el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto.

El Gobierno nipón formó un equipo de emergencias para trabajar conjuntamente con el fin de brindar “todo el apoyo necesario”, afirmó en la red social X la oficina de la primera ministra Sanae Takaichi.

Los operadores nucleares no detectaron anomalías ni niveles inusuales de radioactividad en torno a las centrales nucleares, según recogió la cadena de televisión NHK.

A principios de diciembre de 2025, un terremoto de 7,5 frente a las costas de la prefectura de Aomori dejó más de una treintena de heridos y provocó olas de hasta 710 centímetros, pero no se reportaron daños mayores. EFE