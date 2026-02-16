Israel se propone que 2026 sea “el año” de América Latina

Enviado a Jerusalén



El 2026 será el año de América Latina para Israel. Esa es la estrategia que se ha trazado el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, con la Argentina de Javier Milei como su principal aliado en la región.

Israel considera las relaciones con América Latina “como un eje principal de su política exterior”, dijo Yinam Cohen, jefe de la división para América Central, América del Sur y el Caribe de la Cancillería iraní.

En una declaración el domingo a un grupo de medios latinoamericanos en Jerusalén, entre ellos El País, Cohen destacó la atención que está poniendo Estados Unidos en la región en esta segunda administración de Donald Trump, que está teniendo incidencia en la política exterior de muchos países.

“Así que vemos un cambio político, unas oportunidades políticas muy importantes. También valores agregados que puede aportar Israel a América Latina. Uno, el tema de seguridad; segundo, crecimiento económico, las tecnologías agrícolas, de ciberseguridad”, dijo Cohen.

Argentina, a partir de la llegada de Milei, “sin duda se ha convertido en un socio estratégico para Israel en América Latina”, subrayó Cohen. “Pero no solo Argentina, hay muchos otros países que ven a Israel como un socio importante y quieren estrechar las relaciones”, agregó.

En este contexto, fuentes oficiales israelíes reiteraron que la región latinoamericana enfrenta amenazas que le preocupan a Israel, como la incidencia de Irán en la región y de organizaciones terroristas que apoya el régimen iraní, como Hezbolá, y sus vínculos con grupos de narcos. “Irán se ha establecido en países de la región”, dijeron.

Para Israel, América Latina se puede dividir en tres grupos de países, explicó una fuente oficial.

En el primer grupo están los países con mejor relación hoy con Israel, una lista encabezada por Argentina y que integran países como Paraguay, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Ecuador, Honduras, y Chile una vez que asuma el 11 de marzo el presidente electo José Antonio Kast, “tras cuatro años difíciles” con el mandatario saliente Gabriel Boric.

El canciller israelí Gideon Sa’ar hizo visitas oficiales a Argentina y Paraguay, y tiene programado ir próximamente a Ecuador y Panamá, y probablemente Chile.

Fuentes israelíes destacaron el cambio político en Bolivia con la elección del presidente Rodrigo Pérez, lo que ha llevado al restablecimiento de las relaciones entre los dos países, interrumpidas por el exmandatario Evo Morales en 2009.

El segundo grupo está conformado por países con los cuales Israel no tiene relaciones o ha estado enfrentado en estos años: Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Con respecto a Venezuela, la fuente oficial dijo que Israel está siguiendo con atención el proceso de transición en ese país tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar de Estados Unidos. “Esperamos recomponer las relaciones que fueron cortadas por Hugo Chávez en 2009”, dijo el funcionario.

También esperan cambios políticos en Cuba y Nicaragua este año que lleven a un proceso democrático en esos países, y así recomponer las relaciones diplomáticas.

El tercer grupo, explicaron las fuentes, es el “más difícil”, y lo integran países que han sido críticos con Israel pero sin llegar al extremo de romper relaciones. Lo integran tres países básicamente: Brasil, México y Colombia. “Son países con los que hemos tenido buenas relaciones, pero que en los últimos años han empeorado, principalmente luego de la masacre del 7 de octubre de 2023”, explicó la fuente, en referencia al ataque del grupo terrorista palestino Hamás que provocó la guerra en Gaza.

Con Brasil, por ejemplo, Israel supo tener durante el pasado gobierno de Jair Bolsonaro “relaciones estratégicas como hoy con Argentina”, pero con la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva “ha sido muy crítico con Israel”, y hasta llegó a vetar al embajador que el Estado hebreo había enviado. De todos modos, Brasil sigue siendo el socio comercial más importante en América latina para Israel, explicaron, y destacaron que esperan que en 2026 mejoren las relaciones.

Por el contrario, con México el gobierno de Israel no ve posibilidades de que mejoren bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. “Una decepción”, dijeron las fuentes.

¿Y Uruguay? Las fuentes israelíes lo ubican como parte del tercer grupo, “aunque en una situación muy diferente”. En el gobierno de Israel ven al presidente Yamandú Orsi con una posición “balanceada”, pero les preocupa la actitud “muy radical” de algunos sectores del Frente Amplio. “Es una excepción en América Latina”, dijeron.

Además de las críticas a Israel de sectores del oficialismo, en el gobierno israelí no cayó que en agosto pasado Uruguay congelara un convenio entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén.