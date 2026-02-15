Aumenta la presión política y popular para el derrumbe de la opresiva República Islámica de Irán

El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, formuló ayer sábado un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a “ayudar” al pueblo iraní, y estimó que llegó el “momento de poner fin a la República Islámica”.

“El pueblo iraní le ha oído a usted decir que la ayuda está en camino y confía en usted. Ayúdelo”, dijo Pahlavi en una rueda de prensa al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“Es momento de poner fin a la República Islámica. Es la reivindicación que resuena desde la matanza de mis compatriotas”, expresó Pahlavi, quien vive exiliado en Nueva York, refiriéndose a la sangrienta represión a las protestas en Irán el pasado mes.

El viernes, Pahlavi llamó a la continuidad de las protestas, y Trump dijo a periodistas que un cambio de gobierno en Teherán sería “lo mejor que podría pasar”.

Manifestantes marchan en solidaridad con el movimiento de protesta iraní en Los Ángeles. Foto: AFP

El padre de Pahlavi, Mohammad Reza, reinó en Irán entre 1941 y 1979, cuando fue depuesto con el advenimiento de la república islámica. Partió entonces al exilio, y murió en 1980 en Egipto.

En diciembre y enero Irán fue sacudido por manifestaciones que empezaron como una protesta contra la carestía de vida, pero que pronto se convirtieron en las más enérgicas contra el poder islámico.

El gobierno iraní recuperó la iniciativa política después de una feroz represión que, según entidades humanitarias fuera del país, cobró miles de víctimas entre los manifestantes.

En esa coyuntura, Pahlavi, de 65 años, afirmó que estaba listo para conducir una transición política en Irán, de donde salió siendo un adolescente.

En el momento de mayor indignación global por la represión a las protestas, Trump llegó a decirle a los iraníes que “la ayuda está en camino”, sugiriendo con ello que podría intervenir militarmente en el país. Sin embargo, ante el pedido urgente de moderación por parte de Arabia Saudita, Omán y Catar, países de Oriente Medio aliados de Washington, que temían una regionalización del conflicto, Trump moderó su retórica y no atacó.

No obstante, Estados Unidos mantiene en la región un portaviones, escoltado por una flotilla de navíos de combate, y Trump ya dispuso el envío de un segundo portaviones.

Manifestantes marchan en solidaridad con el movimiento de protesta iraní en Los Ángeles. Foto: AFP

Protestas masivas

Unas 250.000 personas se manifestaron ayer sábado en Múnich contra el régimen iraní, indicó la policía de la ciudad alemana donde se celebra la Conferencia de Seguridad, que reúne hasta hoy domingo a numerosos dirigentes mundiales.

Los manifestantes viajaron desde diferentes partes de Europa para participar en la manifestación, que según la policía congregó a unas 250.000 personas, aprovechando que los líderes mundiales se reunían en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Los manifestantes se concentraron en Theresienwiese, una gran plaza, según constató la prensa, para reclamar la caída de la república islámica, después de la sangrienta represión de las protestas en el país el mes pasado. “Cuando un gobierno mata a su pueblo en la calle, no es digno de confianza”, declaró Razieh Shahverdi, una iraní de 34 años que trabaja en Marketing y que hizo el viaje desde París para unirse a la manifestación. Vitoreado por una multitud y bajo un mar de banderas, llegó al mitin el hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, quien desde la Conferencia de Seguridad había pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, “ayudar” al pueblo iraní.

Manifestantes marchan en solidaridad con el movimiento de protesta iraní en Los Ángeles. Foto: AFP

Pahlavi, de 65 años, afirmó estar listo para conducir una transición política en Irán, de donde salió siendo un adolescente. Muchos de los manifestantes en Múnich lucían precisamente la bandera iraní con un león y un sol, en vigor durante la monarquía, hasta 1979.

En diciembre y enero, Irán se vio sacudido por unas manifestaciones que empezaron como una protesta contra la carestía de la vida, pero que pronto se convirtieron en las más enérgicas contra el poder islámico.

El gobierno iraní recuperó la iniciativa después de una feroz represión que, según entidades humanitarias fuera del país, se cobró miles de víctimas entre los manifestantes.

Por el momento, se conserva abierta la vía diplomática entre el régimen iraní y el gobierno de EE.UU., al que está aliado Israel que exige que la República Islámica detenga la producción de enriquecimiento de uranio y su respaldo a grupos terroristas de la región. EFE, AFP