Irán designa a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas como “grupos terroristas”

Irán anunció ayer domingo la designación como grupo terrorista de la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al servicio de inteligencia británico exterior MI6 como “grupo hostil”.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó en un comunicado que la medida es la “respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán”.

La cartera señaló en concreto al “acceso a bases e instalaciones militares y logísticas” que Reino Unido prestó a Estados Unidos durante la guerra que lanzó contra el país persa el 28 de febrero, así como así como designación en julio de la Guardia Revolucionaria como “amenaza para la seguridad nacional” para el Reino Unido. En cuanto al MI6, Teherán explicó su clasificación como “grupo hostil” por su “colaboración con el régimen sionista y los países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”.

“Estas medidas se adoptaron de conformidad con el derecho internacional y en el marco del principio de reciprocidad, y el Gobierno británico será responsable de sus consecuencias”, aseguró el Ministerio de Exteriores iraní.

Las relaciones entre Teherán y Londres se han tensado en las últimas semanas después de que Reino Unido asegurase que era “altamente probable” que el supuesto complot contra la base aérea de Fairford hubiera sido coordinado desde Irán y señalara directamente a la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán también advirtió el sábado que el coste de la guerra para Europa podría ser mucho mayor que los 100.000 millones de euros estimados por el canciller alemán, Friedrich Merz, a quien Teherán ha criticado por su apoyo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

“100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas Fuerzas Armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en X.

El jefe de la diplomacia iraní recordó además que, cuando Israel lanzó en junio de 2025 la guerra de los 12 días contra Irán, Merz la celebró al afirmar que los israelíes estaban haciendo “el trabajo sucio” de Europa.

Ormuz

La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) informó ayer domingo de un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz, después de que el capitán de un buque mercante comunicara una llamada de socorro de otra embarcación que habría sido alcanzada por un proyectil de origen desconocido.

La entidad británica recomendó a los buques que navegan por la zona extremar las precauciones y comunicar cualquier actividad sospechosa, mientras las autoridades investigan lo sucedido. En los últimos días se han registrado varios incidentes con embarcaciones en aguas próximas a Omán.

El pasado viernes, la Marina Real omaní evacuó a los 25 tripulantes de un buque mercante con bandera de Panamá, identificado como el ‘RITI’, que había sido atacado y se incendió a 1,6 millas náuticas de la costa de la provincia de Musandam, mientras que un día antes otro barco se incendió y terminó hundiéndose a unas nueve millas náuticas al norte de Khasab.

La sucesión de incidentes ha provocado también reacciones de varios países y organismos regionales. Estos tienen lugar en medio de las tensiones regionales derivadas de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y de las advertencias de Teherán sobre las consecuencias de una eventual reanudación de las operaciones militares contra territorio iraní.

Irán sostiene que el estrecho de Ormuz permanece cerrado y ha informado desde principios de octubre de al menos 16 incidentes relacionados con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales. En tanto, el Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró que más de 3.000 buques comerciales habían atravesado esta vía marítima en los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Con información de EFE y AFP