Irán amenaza a Alemania y al resto de Europa, al tiempo que su líder supremo ordena responder “sin límites geográficos”

Irán advirtió ayer sábado de que el coste de la guerra para Europa podría ser mucho mayor que los 100.000 millones de euros estimados por el canciller alemán, Friedrich Merz, a quien Teherán ha criticado por su apoyo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. “100.000 millones de euros no son nada comparados con el golpe devastador que las poderosas Fuerzas Armadas iraníes infligirán a quienes se atrevan a agredir a nuestra nación. Ya no habrá líneas rojas”, afirmó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, en X.

El jefe de la diplomacia iraní recordó además que, cuando Israel lanzó en junio de 2025 la guerra de los 12 días contra Irán, Merz la celebró al afirmar que los israelíes estaban haciendo “el trabajo sucio” de Europa. Merz dijo el viernes en Seúl (Corea del Sur) que Alemania busca una salida diplomática a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero contra Irán, cuyo impacto en los precios de la energía ha supuesto un elevado coste para las empresas y los consumidores europeos.

“Las empresas y los consumidores europeos han pagado más de 100.000 millones de euros adicionales debido al encarecimiento de la energía como consecuencia de este conflicto”, afirmó el canciller germano, quien agregó que “por tanto, también tenemos un interés económico en poner fin a este conflicto lo antes posible”.

En otra reacción a sus declaraciones, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, criticó la preocupación de Europa por el alza de los costes energéticos y cuestionó en X: “Cuando aplaudían los crímenes de guerra, ¿acaso pensaban que sus consecuencias no les afectarían también a ustedes?”. Estas afirmaciones se produjeron en medio de los esfuerzos diplomáticos para reanudar las negociaciones de paz entre Teherán y Washington, estancadas desde julio.

Además, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ordenó ayer a las Fuerzas Armadas del país dar una respuesta “inmediata, efectiva y sin límites geográficos” a cualquier posible amenaza de Estados Unidos e Israel ante las especulaciones acerca de una nueva escalada militar entre las partes. Asimismo, pidió actualizar la lista de objetivos militares de Estados Unidos e Israel para que queden al alcance de las Fuerzas Armadas iraníes.

Con información de EFE y AFP