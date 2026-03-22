Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz ante posibles ataques de EE.UU.: qué pasó hoy en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente se intensificó con amenazas cruzadas entre Estados Unidos, Irán e Israel, centradas en el estratégico estrecho de Ormuz y el riesgo de una expansión regional del conflicto.

Las tensiones aumentaron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global. De no hacerlo, advirtió que ordenará ataques contra centrales eléctricas iraníes. En respuesta, el mando militar iraní aseguró que cerrará completamente el paso marítimo si se concreta cualquier ofensiva contra su infraestructura.

En paralelo, Israel endureció su postura. El conflicto también se extiende a otros frentes. En Líbano, el presidente Joseph Aoun denunció un ataque israelí contra una infraestructura clave como una “violación flagrante” de la soberanía y advirtió que podría anticipar una invasión terrestre.

EE.UU. podría "escalar" sus ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida. Foto: AFP

Estados Unidos podría tener que intensificar sus ataques a Irán para poner fin a la guerra, afirmó este domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Cuando NBC le preguntó si el presidente Donald Trump va a apaciguar o intensificar la guerra, Bessent respondió: "No son cosas que se excluyan mutuamente. A veces hay que escalar para desescalar". "Este es el único lenguaje que entienden los iraníes", argumentó.

Líbano teme una "invasión terrestre"

El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró que el ataque israelí contra el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani "constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía de Líbano, y se considera un preludio de una invasión terrestre".

Un periodista de la AFP fue testigo del ataque del ejército israelí a este importante puente en el sur del Líbano después de que Israel advirtiera que destruirá más infraestructuras viales de este tipo sobre el río Litani.

Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz

Sale humo de un barco petrolero en el estratégico Estrecho de Ormuz Foto: EFE

El ejército de Irán amenazó con cerrar por completo el estratégico estrecho de Ormuz si el presidente estadounidense ataca las plantas eléctricas del país.

"Si se llevan a cabo las amenazas de Estados Unidos respecto a las plantas eléctricas de Irán (...) el estrecho de Ormuz quedará completamente cerrado y no volverá a abrirse hasta que nuestras plantas eléctricas destruidas hayan sido reconstruidas", afirmó el mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya.

Netanyahu promete "atacar personalmente" a cada dirigente de Irán

Israel atacará "personalmente" a todos los dirigentes de Irán, amenazó el primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Vamos a ir a por el régimen (...) Y vamos a atacarles personalmente, a sus dirigentes, a sus instalaciones, a sus activos económicos", afirmó a periodistas.

El sábado por la noche los ataques iraníes contra el sur de Israel causaron unos cien heridos en Arad y unos treinta en Dimona, una ciudad que alberga instalaciones nucleares.

"Consternación" del papa y preocupación de la OMS

"Sigo observando con consternación la situación en Medio Oriente, así como en otras regiones del mundo devastadas por la guerra y la violencia", declaró el papa León XIV.

La guerra ha entrado en una "fase peligrosa" con los ataques cerca de instalaciones nucleares en Irán e Israel, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Los ataques contra instalaciones nucleares constituyen una amenaza creciente para la salud pública y la seguridad medioambiental", afirmó en X el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Irán ha lanzado 400 misiles contra Israel

Irán ha lanzado más de 400 misiles balísticos contra Israel desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, de los cuales se han interceptado el 92%, afirmó un portavoz del ejército israelí.

Un muerto en el norte de Israel en un ataque desde Líbano

Una persona murió en el norte de Israel por un cohete lanzado desde Líbano, anunciaron socorristas y el ejército israelíes. El ataque fue reivindicado por el movimiento proiraní Hezbolá.

Tres misiles alcanzan la capital de Arabia Saudita

Tres misiles balísticos fueron detectados cerca de Riad, la capital de Arabia Saudita, indicó el Ministerio de Defensa.

"Un misil fue interceptado y los otros dos cayeron en zonas deshabitadas", indicó un portavoz.

Irán amenaza con atacar plantas energéticas del Golfo

El ejército iraní advirtió que atacará las infraestructuras energéticas y de desalinización de agua del Golfo tras la amenaza de Estados Unidos de destruir centrales eléctricas.

Si lo hacen "todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización pertenecientes a Estados Unidos" en la región serán atacadas, declaró el portavoz del mando operativo del ejército de Irán, en un comunicado de la agencia Fars.

Con información de AFP

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

