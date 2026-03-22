La misión de la OTAN en Irán Medio Oriente fue trasladada a otro país, ¿a dónde fue y por qué?

El Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE) informó ayer que ha trasladado a todo el personal de su misión en Irak de Oriente Medio a Europa, y aseguró que seguirá funcionando desde Nápoles.

“La misión de la OTAN en Irak ha ajustado su postura y ha trasladado de forma segura a todo su personal desde Oriente Medio a Europa”, indicó a través de un comunicado SHAPE. El último personal de la misión de la OTAN en Irak “ha abandonado hoy el país”, confirmó SHAPE.

El comandante supremo aliado en Europa, general Alexus Grynkewich, agradeció a la República de Irak y a todos los aliados que han colaborado en la evacuación segura del personal de la OTAN.

“También quisiera dar las gracias a los hombres y mujeres de la Misión de la OTAN en Irak, que han seguido desempeñando su misión durante todo este periodo. Son auténticos profesionales”, añadió.

La OTAN confirmó que la NMI “continuará desde el Mando Conjunto de Fuerzas de Nápoles”.

El miércoles, la portavoz aliada, Allison Hart, indicó que la organización estaba “ajustando” su misión en Irak al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán. Explicó en ese momento que estaban “trabajando en estrecha coordinación con los aliados y socios”, y que no podía dar más detalles por razones de seguridad. También dejó claro que “el diálogo político y la cooperación práctica entre la OTAN e Irak, incluso a través de la misión de la OTAN en Irak, continuarán”.

La NMI es una misión de asesoramiento y desarrollo de capacidades, sin carácter de combate, destinada a ayudar a Irak a crear instituciones y fuerzas de seguridad más sostenibles, transparentes, inclusivas y eficaces, de modo que ellos mismos puedan estabilizar su país, luchar contra el terrorismo y evitar el regreso del Estado Islámico.

La NMI colabora con una amplia gama de socios internacionales, entre ellos la Coalición Global contra los terroristas del Estado Islámico, la Unión Europea y las Naciones Unidas. La misión se puso en marcha en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas en 2018, a raíz de una solicitud del Gobierno de Irak, y se estableció en octubre de ese mismo año en Bagdad. En 2021, los ministros de Defensa de la OTAN y, en 2023, el Consejo del Atlántico Norte, ampliaron la misión a petición del Gobierno iraquí.

Militares evacuados

Un avión del Ejército del Aire y del Espacio español, que transportaba a 205 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Irán, aterrizó ayer sábado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), procedente del aeródromo militar turco de Incirli.

Los soldados fueron recibidos a pie de pista por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro López Calderón.

Estos soldados conforman el grueso del contingente de 300 efectivos españoles que tuvo que ser evacuado de Irak debido a la guerra en Irán. La mayoría de ellos pertenece al Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión, localizado en Melilla, y el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en la misma localidad.

Los militares evacuados forman parte de la coalición internacional contra el yihadismo ‘Inherent Resolve’, liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), ya mencionada.

Con información de EFE y AFP